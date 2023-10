MILANO - Il cinema italiano e internazionale va in crociera diventando fulcro del progetto “Cinema Lovers” nei programmi di viaggio di Going4Cruise, linea di prodotto di Going, tour operator di MSC Cruises.Dall’estate 2024, su alcuni itinerari di navigazione saranno abbinate proiezioni di film che richiameranno le destinazioni toccate ed escursioni ispirate ai contenuti cinematografici. In questo modo, la crociera si arricchisce di quel contenuto culturale che rappresenta da sempre uno dei plus della programmazione di Going.Mentre si discute di tagli al cinema e della stessa sua sopravvivenza, la settima arte si rilancia con nuovi canali di proposizione e lo fa con il progetto “Cinema Lovers” che viene presentato in anteprima e in simultanea a Milano, Roma e Napoli con una prima visione di “C’è ancora domani”, opera prima alla regia di Paola Cortellesi appena presentata alla festa del Cinema di Roma. La platea cui l’evento si si rivolge è quella degli amanti della narrazione del grande schermo e delle 8mila agenzie di viaggio italiane, con il supporto dei partner Europ Assistance e MovieMedia.Il progetto prende vita sull’onda del successo del cineturismo, che vede in Italia un valore economico stimato in 321 milioni di euro (fonte JFC Tourism & Management, 2023), generato dai visitatori che scelgono i territori resi popolari dal grande o dal piccolo schermo come meta dei loro viaggi.Il progetto di Going4Cruise in collaborazione con MSC Crociere e MovieMedia, concessionaria di pubblicità specializzata nel canale cinema in 900 schermi (e 200 sale) in Italia, porta ai crocieristi l’esclusiva combinata tra racconto cinematografico accompagnato da critici, che commenteranno la pellicola prima della visione, e speciali visite guidate per rivivere le storie dei film proprio nelle location in cui sono “sbocciate”.Sono già stati resi noti i primi due itinerari delle crociere MSC arricchiti da “ Cinema Lovers ”:- MSC ARMONIA con partenza da Venezia (primavera e autunno 2024) e rotta verso Croazia, Montenegro, Corfù, Zante (Grecia), Bari.- MSC GRANDIOSA con partenza da Livorno (primavera e autunno 2024) e rotta verso Francia, Spagna, Tunisia, Palermo e Napoli.Dunque, il Mediterraneo sarà “teatro” del lancio del progetto di Going4Cruise, che via via solcherà altri mari e si estenderà a ulteriori crociere MSC.«Arricchire l’esperienza di viaggio in crociera è la missione di Going4Cruise, una linea di prodotto che è nata proprio con questo intento, costruendo soggiorni pre e post navigazione come un approfondimento sulle destinazioni degli 11 homeport di MSC Crociere – commenta Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going -. Nel caso di Cinema Lovers l’arricchimento comincia a bordo: grazie alla dotazione tecnologica a bordo delle navi, con sale cinematografiche e attrezzature audio/video di estrema qualità, nonché teatri di pregio, abbiamo pensato che unire la passione per il cinema ad una vacanza itinerante fosse un’ottima occasione di cui far tesoro. Appassionando così i viaggiatori e stimolandoli ad approfondire sulle mete che la nave toccherà».