Innovazione e tecnologia al servizio dell’industria alimentare, se ne parla ad Acquarica del Capo

ACQUARICA DEL CAPO (LE) - Del ruolo fondamentale del controllo di gestione e degli strumenti innovativi a sostegno del processo aziendale nel settore alimentare si parlerà mercoledì 18 ottobre dalle ore 15:00 alle 18:30 presso lo stabilimento produttivo di Martinucci Srl nella Zona Industriale di Acquarica del Capo - in provincia di Lecce - in Via G. Agnelli, n. 8.





L’incontro, dal titolo “Innovazione di processo e Controllo di gestione nella produzione alimentare”, è organizzato e promosso da SudSistemi Software, società con sede a Gioia del Colle specializzata in soluzioni software a supporto della gestione aziendale, in collaborazione con Mete - Poliba Business School ed Ethica System, e con il patrocinio di Confindustria Lecce.

Il workshop - la cui partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria al seguente link: https://tinyurl.com/2688nxe9 - è rivolto a imprenditori e operatori del settore alimentare che operano sul territorio leccese.

«Con queste occasioni di confronto - spiega Vito Manzari, senior consultant SudSistemi Software - tra il mondo accademico, la realtà produttiva e il settore della consulenza, contribuiamo a far crescere nellele imprese la cultura della trasformazione digitale, indispensabile per la competitività e la crescita del proprio business.»

Nell’occasione, docenti del Politecnico di Bari, esperti ICT e imprenditori locali approfondiranno temi cruciali, tra cui l'ottimizzazione dei processi aziendali nelle piccole e medie imprese, le opportunità e le agevolazioni finanziarie disponibili per sostenere l’innovazione nell'industria alimentare, nonché l’adozione di tecnologie all'avanguardia per potenziare la gestione ed il governo delle aziende.

«Sono ancora poche le aziende che - commenta Barbara Scozzi, docente di Business Process Management al Politecnico di Bari - sanno come gestire correttamente i processi aziendali e molte imprese continuano a gestire le attività in maniera dis-integrata, ottimizzando ciò che ricade all’interno delle singole unità piuttosto che adottando una visione di insieme. Adottare, invece, una visione per processi significa individuare tutte le attività che fanno capo a uno stesso processo e gestirle in maniera integrata a beneficio di una ottimizzazione di tempi e costi oltre che di un migliore grado di soddisfacimento dei clienti.»

Saranno altresì illustrati i più recenti strumenti innovativi di supporto all’imprenditore, come le piattaforme di Enterprise Resource Planning - ERP, il Manufacturing Execution System - MES, basato sul software di controllo e gestione di fabbrica Net@Pro di Qualitas Informatica, e soluzioni avanzate di Business Intelligence e Business Analytics, indispensabili per “guidare” in modo consapevole ed in “tempo reale” la propria impresa.

A seguire è prevista la visita dei partecipanti allo stabilimento produttivo della Martinucci Srl. La visita sarà curata da Rocco Martinucci, direttore commerciale, che ci condurrà nell’affascinante mondo delle produzioni dolciarie tra tradizione e automazione.

«La nostra azienda ha scelto di confrontarsi con il mercato internazionale - commenta Rocco Martinucci – mettendo al centro la qualità dei nostri prodotti, ma questo da solo non basta; per guidare la nostra crescita abbiamo intrapreso negli ultimi anni uno sfidante percorso verso l’automazione della fabbrica e la digitalizzazione dei nostri processi gestionali.»

L’incontro di Presicce è il terzo di un ciclo di eventi itineranti dell’“Industrial Management School - Un viaggio nella fabbrica digitale", una iniziativa nata con lo scopo di promuovere la cultura della digitalizzazione nelle industrie italiane.

Per essere aggiornati sull’agenda degli appuntamenti dell’Industrial Management School consultare la seguente pagina web: https://sudsistemisoftware.it/industrial-management-school/