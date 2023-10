Inter-Bologna, Inzaghi: 'Siamo arrabbiati, dobbiamo evitare disattenzioni'

MILANO - Finisce 2-2 a San Siro tra Inter e Bologna, nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A. Il commento di mister Simone Inzaghi nel post gara:

“È normale che sono arrabbiato, come lo sono tutti i giocatori. È la seconda volta in questo campionato che da una situazione di vantaggio non riusciamo a vincere la gara. Era già successo con il Sassuolo. Oggi abbiamo pareggiato per disattenzioni che non dobbiamo commettere, dopo il 2-2 è stato un monologo.

Sapevamo che squadra avevamo di fronte e purtroppo commettiamo imprecisioni in partite in cui noi giochiamo comunque bene. Abbiamo vinto 6 partite in 8 gare e sono arrabbiato per la gara di oggi perché per quello che abbiamo prodotto accetto difficilmente questo pareggio, dobbiamo crescere sempre di più. È importante tenere sempre alta la concentrazione, sul 2-0 non dovevamo riaprire la partita, il loro rigore gli ha dato nuove energie. Sono punti persi che non mi stanno bene. ”

Grazie a Inter.it