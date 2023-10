Asl Brindisi: chiarimenti sul trasferimento di un dermatologo dall'ospedale Perrino

BRINDISI - È emersa chiarezza riguardo alle recenti questioni che circondano il trasferimento di un dermatologo dall'ospedale Perrino. L'ospedale coinvolto non è l'Ospedale Di Summa, dove non sono presenti ambulatori di dermatologia, ma il Perrino, e si è trattato di una situazione che ha rispettato le direttive del Dipartimento regionale della Salute.Il nulla osta per il trasferimento del dermatologo era stato inizialmente concesso il 25 settembre, con efficacia a partire dal 16 ottobre. Questo rispecchiava le disposizioni regionali che vietavano i trasferimenti o i comandi fino al 30 settembre. Tuttavia, il 4 ottobre è giunta un'altra comunicazione regionale che ha confermato il divieto fino a ulteriori disposizioni.Di conseguenza, il 5 ottobre è stato revocato il nulla osta al comando del dermatologo. È importante notare che, nel caso del trasferimento previsto, era prevista anche la sostituzione del medico attraverso una graduatoria esistente. Questo ha reso superflua la richiesta di un parere al Dipartimento di Medicina interna.Questa chiarezza risolve le questioni iniziali e assicura che il trasferimento del dermatologo sia stato effettuato in linea con le normative e le procedure stabilite dalle autorità sanitarie regionali.