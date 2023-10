Israele-Hamas, Biden: strage Gaza colpa di altri. Valico Rafah apre venerdì

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che il presidente egiziano, Al Sisi, permetterà l'ingresso di mezzi umanitari a Gaza nei prossimi giorni, con l'invio di fino a 20 camion di aiuti umanitari. Biden ha anche avuto una conversazione con il primo ministro israeliano, Netanyahu, in cui ha comparato la rabbia di Israele per l'attacco di Hamas del 7 ottobre con la reazione degli Stati Uniti all'11 settembre, invitando Israele a evitare gli stessi errori. Inoltre, Biden ha annunciato un finanziamento di 100 milioni di dollari per l'assistenza umanitaria in Gaza e in Cisgiordania, attribuendo a Hamas la responsabilità della strage avvenuta in un ospedale di Gaza, scagionando Israele.Nel frattempo, si sono verificati scontri davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Beirut. In Europa, è stato dichiarato l'allarme terrorismo con una minaccia ritenuta elevata e in aumento dall'Unione Europea. A causa dei timori di attentati, l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen e ha ripristinato i controlli alle frontiere insieme ad altri otto Paesi europei, tra cui Francia, Svezia, Germania, Polonia, Norvegia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Austria. Sono stati segnalati anche evacuazioni a Versailles e allarmi per bombe negli aeroporti di Francia e Olanda.