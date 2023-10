Italia-Malta: al San Nicola sarà tris azzurro per Germania 2024?

La seconda vittoria, di gran lunga inferiore nel risultato finale, fu l'1-0 del 3 settembre 2015 a Firenze in virtù del quale l'Italia ottenne la qualificazione all'edizione del 2016 ospitata dalla Francia. Due successi che fanno ben sperare per centrare il tris al cospetto dei 53.000 spettatori che popoleranno gli spalti dell'Astronave.





Battere Malta per la terza volta consentirà agli azzurri di poter affrontare al meglio della condizione psicologica e mentale l'Inghilterra nel delicato confronto con la capolista del Gruppo C, in programma a Wembley alle ore 20.45 di martedì 17 ottobre 2023.

Sabato 14 ottobre 2023 alle ore 20.45 al San Nicola di Bari, Italia e Malta si affronteranno per la terza volta in una gara valida per le qualificazioni all'Europeo di Calcio. Il bilancio è a favore degli azzurri con due vittorie. Il primo successo, in ordine cronologico, risale al 24 gennaio 1987, quando a Bergamo gli azzurri di Vicini vinsero 5-0, ipotecando l'accesso all'Europeo di Germania del 1988.