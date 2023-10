Jan Fabre all'Università di Bari

BARI - Jan Fabre, artista, coreografo, regista teatrale e scenografo belga, una delle figure più innovative nel panorama artistico internazionale, sarà domani 12 ottobre alle 11.30 a Bari per un incontro pubblico, moderato da Franco Perrelli (Aula C dell’Ateneo dell'Università di Bari Aldo Moro).Interverrà anche Matteo Angeli della Franco Angeli Editore che presenterà il testo di Jan Fabre “Dall'azione alla recitazione. Linee guida di Jan Fabre per il performer del XXI secolo”.L’incontro si tiene mentre a Barletta si svolge un laboratorio teatrale organizzato dalla Compagnia I Nuovi Scalzi e sostenuto dal Comune di Barletta e condotto da alcuni docenti della Scuola Teatrale di Fabre ad Anversa (BE).La lezione, voluta dall’Università degli Studi di Bari e dal suo DAMS, con il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese, sarà aperta agli studenti ed agli operatori del settore.