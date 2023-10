Juventus fb

TORINO - La Juventus conquista una vittoria emozionante alla fine del recupero contro l'Hellas Verona, e almeno per una notte, si trova in vetta alla classifica, superando l'Inter. La partita è stata segnata da un momento cruciale quando Cambiaso ha segnato con una zampata vincente dopo che Milik aveva colpito il palo.La partita è stata ricca di episodi controversi e proteste. Kean, che è stato schierato titolare insieme a Vlahovic, ha visto annullati due gol. Il primo gol è stato annullato per un fuorigioco millimetrico, mentre il secondo è stato annullato per una sbracciata in mezzo al campo su Faraoni, che molti consideravano non punibile. Tuttavia, Kean ha mostrato la sua determinazione segnando poi con un colpo di testa.I bianconeri hanno continuato a spingere fino alla fine, e la loro perseveranza ha dato i frutti nel minuto 97, quando Cambiaso ha segnato con un tap-in che ha scatenato i festeggiamenti tra i tifosi juventini.Questa vittoria rappresenta un momento importante per la Juventus e dimostra la loro determinazione a lottare per il titolo di campione. Tuttavia, la stagione è ancora lunga, e c'è molta competizione in Serie A, quindi sarà interessante vedere come si sviluppa la corsa al titolo.