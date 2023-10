La leccese Erica Occhionero relatrice al TEDxBologna

La leccese Erica Occhionero, ballelagazzettarina professionista e istruttrice di danza in volo che si laureò in Matematica con una tesi innovativa accompagnata da una dimostrazione pratica che ha suscitato grande interesse nazionale mediatico, ha partecipato lo scorso fine settimana al TEDxBologna, l’evento che permette di presentare e "Diffondere Idee di Valore" attraverso micro conferenze, tenute da pensatori, inventori e autori di idee per il futuro. La leccese Erica Occhionero, ballelagazzettarina professionista e istruttrice di danza in volo che si laureò in Matematica con una tesi innovativa accompagnata da una dimostrazione pratica che ha suscitato grande interesse nazionale mediatico, ha partecipato lo scorso fine settimana al TEDxBologna, l’evento che permette di presentare e "Diffondere Idee di Valore" attraverso micro conferenze, tenute da pensatori, inventori e autori di idee per il futuro.





Uomini e donne d’azione in un perfetto connubio fra performance e stile, passione e tecnologia, innovazione e tradizione. Erica ha raccontato come la matematica sia presente ovunque e si evolva costantemente, unendo questa materia alla sua passione per la danza in volo. "Essere una speaker al TEDxBologna nel magico Teatro Duse – afferma Erica Occhionero - è stata un’esperienza incredibile ed emozionante, difficile da descrivere a parole. Ho raccontato la mia storia, dell'intreccio delle mie due grandi passioni, la matematica e la danza in volo, raccontando come queste discipline apparentemente distanti si possano intrecciare nella teoria delle trecce anulari. Nel corso del mio talk e nella mia esibizione, ho sentito l'energia e l'entusiasmo del pubblico crescere, e spero di aver ispirato ognuno a superare i propri limiti e a cercare connessioni sorprendenti tra mondi diversi".

TED è una organizzazione no profit che ha come obiettivo diffondere idee di valore. Cominciata come una conferenza di 4 giorni in California (USA) 30 anni fa, TED è cresciuta per sostenere le idee che cambiano il mondo con diverse iniziative. Il TEDxBologna ha la missione di creare, da un lato una comunità di pensatori creativi ed innovativi che possano offrire ispirazione, e dall’altro offrire una libera conoscenza, fruibile gratuitamente, alla comunità di Bologna, all’Italia e, perché no, al mondo. La conferenza annuale di TED invita i migliori pensatori e creatori del mondo a parlare per 18 minuti. Il loro discorso è poi reso disponibile, gratuitamente, su TED.com. Gli speaker TED in passato sono stati, tra gli altri, Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende ed il Primo Ministro inglese Gordon Brown. La conferenza annuale TED si tiene presso Long Beach, California (USA), con una diretta a Palm Springs. TEDGlobal si tiene ogni anno presso Oxford, Regno Unito.

"Ringrazio, infinitamente, l’organizzatore Andrea Pauri e lo staff di avermi dato questa grande opportunità invitandomi a questo meraviglioso evento e i conduttori, Roberta Giallo e Paolo Piddu. Il mio interesse per il 'public speaching" è cresciuto: mi piacerebbe continuare a condividere le mie esperienze e idee in pubblico, ispirando gli altri a perseguire le proprie passioni e a cercare connessioni inaspettate. Il TEDxBologna – conclude la leccese Erica Occhionero - è stato solo l'inizio di questo emozionante viaggio e non vedo l'ora di vedere dove mi porterà il futuro".