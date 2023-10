Trinitapoli, la Don Milani aderisce alla festa dei lettori: iniziative

L'istituto scolastico "Don Milani" di Trinitapoli partecipa con entusiasmo alla XIX edizione della Festa dei Lettori, promossa dall'associazione Presìdi del libro. Questo evento si svolge dal 1 all'8 ottobre, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale, e pone al centro del dibattito il tema "Nessun uomo è un'isola."Incoraggiando gli studenti a riflettere su questo concetto, ispirato da un verso del poeta inglese John Donne, i Presìdi del libro vogliono stimolare una profonda riflessione sulla possibilità che la solidarietà e la condivisione possano rappresentare una strada per superare la solitudine e la fragilità che spesso caratterizzano la vita contemporanea.Ecco il programma degli eventi organizzati dalle classi della scuola primaria "Don Milani" dal 4 al 6 ottobre, in collaborazione con il Comune di Trinitapoli:Dalle ore 9:30 alle 12 presso Villa Papa Giovanni XXIII, le classi 1A e 1B leggeranno brani del libro "Uffa le femmine! Uffa i maschi!" di Francesco Mascheroni.A Villa Marconi, dalle 9:30 alle 12, le classi 1C e 1D leggeranno brani del libro "Un’isola sotto la pioggia" di M. Decadier e F. Pigè. Nella zona C2A, la classe 3A presenterà letture a sorpresa.Dalle 9:30 alle 12 presso Villa Papa Giovanni XXIII, le classi 3D e 4D leggeranno il libro di Gianni Rodari "Le avventure di Tonino l’invisibile." Nella zona C2A, le classi 2E e 2F leggeranno tratti dai libri di L. Lionni "Guizzino" e "Pezzetino", mentre le classi 1E e 1F presenteranno brani da "Chi vuole un abbraccio" e "La Banda in gamba."Questi eventi offriranno ai giovani studenti l'opportunità di esplorare il mondo della lettura all'aperto, coinvolgendo diverse classi in momenti di condivisione e riflessione letteraria. La scuola "Don Milani" dimostra così il suo impegno nell'educazione dei suoi studenti attraverso iniziative culturali e di lettura che arricchiscono il loro percorso di formazione.