La Regione Puglia ospite del Columbus Day di Chicago

La Puglia sarà protagonista delle Celebrazioni Colombiane organizzate, dal 6 al 9 ottobre a Chicago, dal "Joint Civic Committee of Italian American" (JCCIA), organizzazione ombrello che rappresenta oltre 60 Associazioni italiane e italo americane. Il mese di ottobre è riconosciuto negli USA come il mese del retaggio Italo-Americano "Italian American Heritage Month"; durante tutto il mese i media statunitensi dirigono particolare attenzione alle numerose iniziative di carattere culturale, sociale, turistico, artigianale, storico ed educativo organizzate da associazioni Italo-Americane e Italiane.





La Regione Puglia, con il coordinamento dell’Assessorato all’Industria Turistica e dell’ARET Pugliapromozione, in stretta collaborazione con la Federazione Regione Puglia Chicago, farà dunque da capofila per promuovere, nella suggestiva cornice della città dell’Illinois, il suo ricco patrimonio culturale, artistico, turistico e commerciale, con un’attenzione particolare ai settori della moda, dell’artigianato artistico e di tradizione e dei servizi che ruotano attorno al mondo wedding.

"Siamo fieri di poter partecipare al Columbus Day con la Puglia ospite d’onore – ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci –. In un mese di grande attenzione nei confronti dell’Italia avremo l’opportunità di costruire occasioni di business per le aziende del settore wedding, sfruttando la coincidenza di date con lo svolgimento del “Bridal Show EXPO”, un evento fieristico dedicato alla sposa. La coincidenza temporale ci consente di massimizzare l’efficacia dell’azione promozionale e di networking su tutte le produzioni e i servizi connessi al segmento multisettoriale del wedding. Il Made in Puglia e le eccellenze pugliesi saranno protagonisti della manifestazione anche grazie alla presenza di CNA e della Notte della Taranta".

"La Puglia è fra le prime location per matrimoni in Italia e gli Stati Uniti d’America rappresentano uno dei principali mercati esteri per incoming - dichiara l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane - . Il Wedding è assolutamente centrale nella strategia turistica regionale e comprende una filiera di valore fatta da tanti operatori che è sempre più importante mettere a sistema per le opportunità che vengono dal mercato internazionale. Dalle sale ricevimenti tradizionali a luoghi iconici, e penso alle nostre Masserie, passando per le nostre strutture ricettive, fino all’artigianato di alta qualità, al florovivaismo, alla produzione video e fotografica: numerosi i servizi che contribuiscono, insieme alla nostra enogastronomia, a rendere unico il matrimonio pugliese e che punta a diventare un’esperienza indimenticabile per gli sposi e i loro invitati. Le celebrazioni del Columbus Day di Chicago sono un’occasione preziosa per rinsaldare il legame storico con gli USA, con i residenti americani ed italo-americani, e promuovere l’identità pugliese".

Protagonista degli eventi in programma a Chicago sarà l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta ambasciatrice ufficiale della musica popolare pugliese nel mondo. Con Enza Pagliara e Salvatore Galeanda, Gianluca Longo, Carlo De Pascali, Emanuele Liguori e 6 danzatori Fabrizio Nigro, Mattia Politi, Andrea Caracuta, Mihaela Coluccia, Lucia Scarabino, Veronica Mele, La Notte della Taranta sarà colonna sonora della sfilata di moda CNA Davide Del Genio e rappresenterà la Puglia nella grande parata in programma lunedì 9 ottobre.





Il programma della Puglia a Chicago





La giornata di domani venerdì 6 ottobre, si apre con un workshop dedicato ad operatori specializzati del settore turismo e moda con le presentazioni di Puglia Wedding Destination, Invest in Puglia e della strategia regionale #mareAsinistra. Nel pomeriggio la delegazione regionale parteciperà al "Flag Raising", cerimonia inaugurale dei festeggiamenti dove una grande bandiera italiana verrà issata nella Daley Plaza di Chicago. Nella serata si terrà un concerto presso il The Des Plaines Theatre di Chicago Pescatore Palace con una mostra di prodotti di artigianato artistico "Made in Puglia". L’allestimento del Teatro sarà impreziosito da luminarie pugliesi. Prima, dopo e durante l’esibizione musicale è prevista la proiezione di video promozionali sulla Puglia.

Sabato 7 ottobre la delegazione visiterà alcune realtà imprenditoriali locali gestite da pugliesi o da discendenti pugliesi. In serata la delegazione, guidata dall’assessore Delli Noci, incontrerà importanti investitori nord americani. La fitta giornata di incontri, completamente dedicata alla Puglia, si concluderà all’interno di Casa Italia, centro culturale frequentato da tutta la comunità italoamericana di Chicago con la presentazione della strategia regionale #mareAsinistra alla comunità italiana di Chicago. Casa Italia farà da cornice ad una mostra di artigianato design di prodotti pugliesi e da una sfilata di abiti da cerimonia.

Domenica 8 ottobre la delegazione visiterà la Bridal Show Expo, dove sono previsti incontri di networking tra gli operatori economici del settore wedding. In serata è in programma un "Gala Event" presso Chicago Cultural Center con il concerto della Notte della Taranta e una sfilata di moda con abiti realizzati in Puglia.

Lunedì 9 ottobre sarà una giornata dedicata alla parata del "Columbus day" con la presenza della Notte della Taranta e un piccolo carro rappresentativo della Puglia. La giornata di festeggiamenti si concluderà presso "Casa Italia" dove sarà allestita la mostra di oggetti di artigianato e design realizzati in Puglia.





Performance Orchestra Popolare La Notte della Taranta





data: venerdì 6 ottobre

evento: Cerimonia d’apertura Italian Heritage Month

luogo: Daley Center Plaza

50 West Washington Street, Chicago, IL

ore: 16.00





data: venerdì 6 ottobre

evento: Serata di Benvenuto organizzata dalla comunità pugliese di Chicago

luogo: Pescatore Palace

3400 River Road, Franklin Park, IL

ore: 20.00





data: domenica 8 ottobre

evento: Serata di Gala

78 East Washington Street Chicago,IL

ore: 18.00

Performance abbinata a sfilata di moda CNA – Davide Del Genio





data: lunedì 9 ottobre

evento: Parata COLUMBUS DAY

ore: 12.00





data: lunedì 9 ottobre

luogo: Casa Italia

3800 Division Street, Stone Park, IL

ore: 16.00