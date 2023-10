Palagiano ha vinto dopo quarant’anni e riottiene l’area del villaggio abusivo

PALAGIANO (TA) - Martedì 3 ottobre, si è conclusa una questione lunga quarant’anni e dopo un periodo di contenziosi, il Comune di Palagiano è rientrato in possesso dell’area del villaggio turistico abusivo Pino di Lenne, anche denominato "Magic Garden" e "Falanto Village" sorto all’interno della riserva naturale protetta. - Martedì 3 ottobre, si è conclusa una questione lunga quarant’anni e dopo un periodo di contenziosi, il Comune di Palagiano è rientrato in possesso dell’area del villaggio turistico abusivo Pino di Lenne, anche denominato "Magic Garden" e "Falanto Village" sorto all’interno della riserva naturale protetta.





"È una delle emozioni più forti del mio percorso da Sindaco di Palagiano – ha affermato il primo cittadino Domiziano Lasigna – perché, nonostante a come la si pensi, quella di martedì è stata una giornata storica per il nostro Comune, della vittoria e della rivincita".

Il Villaggio Pino Di Lenne, così come è stato attestato dalle autorità, ha deturpato il paesaggio palagianese, ha violato ogni possibile regola urbanistica, ha calpestato un territorio. Ma per giungere alla conclusione di questa triste questione ci sono voluti circa 40 anni. Un lungo periodo fatto di processi mossi "pretestuosamente" dalla proprietà del villaggio, di ritardi, di appelli, di cassazione. Per il Sindaco Lasigna è stato un impegno di primordine portare a conclusione questo contenzioso, sin dal suo primo insediamento alla guida della Città. Proprio durante la sua amministrazione, attraverso un’ordinanza del 17 settembre 2022 il Tribunale Civile di Taranto dichiarava abusiva ed illegittima l’occupazione da parte della Natura 2000 s.r.l. degli immobili già riconosciuti di proprietà comunale, condannandola all’immediato rilascio in favore del Comune di Palagiano. Ordinanza confermata nella sua esecutività dalla Corte d’Appello il 10 marzo 2023.

"Ci sono voluti sei anni di duro e costante lavoro perché oggi, Palagiano potesse dire ‘Abbiamo vinto noi’. Ha vinto la legalità, nonostante le minacce, le ritorsioni, i silenzi, le menzogne, la collusione. È stata una storia triste, una di quelle vicende che ha segnato la reputazione della nostra comunità, nonostante lo sforzo di una parte della politica locale, del passato, sana, attenta e valorosa".

A seguito di questo risultato il primo cittadino, riconoscente del lavoro di comunitario svolto, attraverso un post sulla sua pagina Facebook ha pubblicamente ringraziato chi nell’ultimo periodo si è adoperato per ottenere questo importante risultato per Palagiano. Nel testo sono stati citati l’assessore al contenzioso nella prima e nella seconda legislatura Rocco Ottomaniello, oltre a tutti gli Assessori e Consiglieri comunali del primo e del secondo mandato; l’avvocato dell’Ente Civico Raffaele Montanaro; l’UTC del Comune di Palagiano attualmente guidato dall’Architetto Silvia Micunco e in passato dall’ingegnere Giuseppe Iannucci; la Polizia Locale guidata dalla comandante Diletta Santopietro; i dipendenti del Comune di Palagiano che in questi anni si sono adoperati; i Sindaci e gli Amministratori che hanno preceduto l’amministrazione Lasigna; le associazioni ambientaliste e sociali locali, in particolare Legambiente; le protezioni civili; i Carabinieri della Stazione di Palagiano guidati dal maresciallo Giuseppe Formuso, oltre al comandante di compagnia Capitano Quintino Russo e al comandante provinciale Colonnello Gaspare Giardelli; il Prefetto e il Signor Questore di Taranto. Info: 3474360942.