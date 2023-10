La salute mentale è un diritto universale: tutte le iniziative organizzate dalla ASL di Bari per celebrare la Giornata mondiale della Salute mentale

BARI - La ASL di Bari aderisce al World Health Mental Day - Giornata mondiale della salute mentale - con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale, mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale, combattere stigma e discriminazioni. Il tema della campagna 2023 è "Mental health is a universal human right” (La salute mentale è un diritto universale). Una buona salute mentale è vitale per la salute e per il benessere generale. Tante sono le iniziative organizzate oggi dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL, sia nei Centri di Salute mentale presenti sul territorio che negli ospedali.A Bari il CSM area 4 ha allestito in corso Vittorio Emanuele un punto informativo e divulgativo per promuovere i propri servizi e tutte le attività garantite dalla struttura sanitaria. L'iniziativa è promossa dalla ASL, in collaborazione con Unicef e centro diurno Cunegonda, ed è patrocinata dal Comune di Bari. Nel pomeriggio di oggi si terrà a Triggiano, presso la “Casa della Cultura Rocco Di Cillo”, il Forum del Centro di Salute mentale organizzato dall’Area 6 con gli operatori sanitari e la cittadinanza dal titolo “Soffro a mia insaputa, cura inclusione salvezza”.All’Ospedale San Paolo il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura ha organizzato un laboratorio d’arte nell’ottica del supporto psicologico a cura degli ospiti della comunità Apollo 2 “Antonio Frugis” di Alberobello. Sempre all’interno dell’ospedale, è in programma una giornata dedicata al benessere psichico dei pazienti in terapia, nel reparto di oncologia, a cura della associazione Energia donna.Il Centro salute mentale area 2 ha dato vita ad una rassegna di eventi dal titolo “La Salute mentale nella Community” in programma dal 2 al 14 ottobre nei comuni di: Toritto, Altamura, Gravina in Puglia, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Grumo Appula, Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari.A Mola di Bari Piazza XX Settembre, invece, ospita laboratori artistici itineranti a cura degli utenti e operatori delle Comunità terapeutiche riabilitative del territorio, una mostra fotografica sul tema e proiezioni di cortometraggi. In serata sono previsti momenti di lettura, musica e una rappresentazione teatrale curata da operatori e utenti del CSM del distretto 11, insieme ai servizi sociali, ai comuni di Mola, Rutigliano, Noicattaro e ai volontari. Si chiama “Spazi di bellezza, spazi di recovery”, la mostra itinerante di opere pittoriche realizzate da utenti, care givers e dagli operatori del CSM 7 che dal 9 al 13 ottobre sarà esposta nei locali del Centro di Salute Mentale a Putignano.Nei presidi del CSM di Modugno e Bitonto è, infine, in programma una giornata di riflessione e confronto aperta alla cittadinanza in cui si parlerà di benessere psicologico, con una presentazione dei servizi del centro di Salute mentale, le attività riabilitative, seguita da colloqui e momenti di ascolto, per poi concludersi con la proiezione del cortometraggio “Sì e discussione”.