TARANTO - Il prossimo 6 novembre in due riunioni consecutive convocate per le ore 10.00 e per le ore 11.30 si discuterà del futuro occupazionale dei dipendenti degli appalti comunali all’interno degli asili nido e dell’ufficio Patrimonio del Comune di Taranto. La notizia è arrivata ieri a seguito del sit-in di protesta dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UIL Trasporti.Al momento esprimiamo cauta soddisfazione per il risultato raggiunto, - dicono i rappresentanti del sindacato di categoria – considerato che parliamo di lavoratori che da tempo attendono un riallineamento contrattuale rispetto alle funzioni realmente svolte all’interno di questi uffici comunali.Basti pensare che nel settore Patrimonio ci sono lavoratori con contratti di pulizie e part-time che invece movimentano informazioni e documenti sensibili.I 180 lavoratori del comparto potrebbero pertanto ottenere le prime risposte attese da tempo.Alle 10.00 del 6 novembre FILCAMS, FISASCAT e UIL Trasporti, sindacati di categoria firmatari del Contratto Nazionale di categoria (multiservizi) incontreranno i dirigenti comunali per affrontare il tema della condizione di lavoro del personale in forza al settore Patrimonio. Alle 11.30 l’interlocuzione riguarderà il personale addetto alle pulizie degli asili nido.Si tratta di un primo significativo segnale di rispetto verso questi lavoratori – commenta ancora il sindacato all’uscita dall’incontro con il direttore generale del Comune di Taranto, Carmine Pisani – e ci attendiamo pertanto che agli appuntamenti in questione partecipino anche i rappresentanti politici amministrative con le rispettive deleghe in Giunta.