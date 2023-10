LECCE - Il progetto leccese "Reactivity" ha colpito positivamente la giuria di Urban Award 2023. Il Comune di Lecce ha sbaragliato al sud con le iniziative per stimolare il cambio di abitudini negli spostamenti dei cittadini e si è aggiudicato il terzo posto del premio per la mobilità sostenibile edizione 2023. Il riconoscimento è stato consegnato al sindaco Carlo Salvemini da Ludovica Casellati ideatrice del premio e dal presidente di Anci Antonio Decaro durante la 40^ assemblea nazionale che si è svolta a Genova lo scorso 25 ottobre. - Il progetto leccese "Reactivity" ha colpito positivamente la giuria di Urban Award 2023. Il Comune di Lecce ha sbaragliato al sud con le iniziative per stimolare il cambio di abitudini negli spostamenti dei cittadini e si è aggiudicato il terzo posto del premio per la mobilità sostenibile edizione 2023. Il riconoscimento è stato consegnato al sindaco Carlo Salvemini da Ludovica Casellati ideatrice del premio e dal presidente di Anci Antonio Decaro durante la 40^ assemblea nazionale che si è svolta a Genova lo scorso 25 ottobre.





"Reactivity" è finanziato nell’ambito del progetto europeo "Future Mobility 2023", promosso da EIT Urban Mobility con un contributo del Comune e nei primi mesi di sperimentazione ha già macinato numeri interessanti: 10.000 chilometri pedalati dai partecipanti con un risparmio di 5,5 tonnellate di Co2. Ottima anche la comunicazione con i dati in tempo reale disponibili sul web ( https://web.pin.bike/open/31 ). In parallelo è stato istituito un sistema di incentivazione: i voucher guadagnati utilizzando modalità di viaggio pubbliche, sostenibili e attive (non solo la bicicletta, ma anche i mezzi pubblici, il car pooling, le passeggiate o la micromobilità) sono spendibili nei negozi locali, diffondendo così l’economia di prossimità. Al termine del progetto, inoltre, verranno messi a disposizione abbonamenti al trasporto pubblico locale come premio extra per gli utenti più virtuosi. Il tutto aperto sia ai cittadini di Lecce, sia ai pendolari che studiano e lavorano nella cittadina pugliese.

Primo classificato alla settima edizione di Urban Award è il Comune di Bologna "Città 30" d’Italia e al secondo posto il Comune marchigiano di Ascoli Piceno. Due le menzioni speciali, al Comune di Oliveri (Me) quello della giuria e a Torino il riconoscimento di Intesa San Paolo.

L’Urban Award ha analizzato i progetti della mobilità sostenibile dei centri urbani. Fin dalla sua prima edizione vengono prese in considerazione le iniziative già attive che incentivino, in particolare, l’utilizzo della bici per lavorare (bike to work), per andare a scuola (bike to school), per la logistica urbana con le cargo bike e le progettualità di mobilità integrata. Il tutto deve essere accompagnato da attività di comunicazione e sensibilizzazione, eventi e momenti di approfondimento che promuovano una nuova cultura del mezzo di trasporto e di fruizione degli spazi urbani. La giuria si concentra sulle idee più innovative che siano effettivamente utili e fruibili con un impatto positivo sul territorio, sia in termini ambientali che di qualità di vita. Il board è presieduto da Ludovica Casellati, direttore responsabile di Viagginbici.com e Luxurybikehotels ed è composto da rappresentanti di istituzioni, opinion leader, associazioni, giornalisti del settore turistico e della bicicletta. Siedono nella giuria di Urban Award Marino Bartoletti, giornalista sportivo che ne è da anni l’Ambassador; Vittorio Brumotti, campione internazionale e inviato di Striscia la Notizia; Luca Budel di E Planet; Riccardo Capecchi esperto di mobilità ciclistica e co-autore del Piano di Mobilità Ciclistica 2022-2024; Massimo Cirri, autore Caterpillar Radio 2; Federica Cudini, Country Marketing Manager Italy - Bosch eBike Systems; Antonella Galdi, vice segretario generale Anci; Maria Rita Grieco, vicedirettore Rai TG1; Stefano Laporta, presidente ISPRA; Fabrizio Filippone giornalista Tgcom24; Silvia Livoni, Osservatorio Bikeconomy; Piero Nigrelli, direttore settore ciclo di Ancma; Simone Nuglio, Legambiente; Monica Sala, giornalista conduttrice Radio Monte Carlo, Pierangelo Soldavini, giornalista Il Sole24Ore.