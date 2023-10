LECCE - Martedì 31 ottobre (ore 21 - ingresso € 10, prenotazione obbligatoria) presso Asfalto Teatro a Lecce, Improvvisart presenterà il Catch Halloween, il Fight Club dell’Improvvisazione Teatrale nella serata più spaventosa dell’anno. In scena gli attori della Compagnia Improvvisart che si esibiranno in uno spettacolo unico ed inedito, che inizierà e finirà nel tempo della sua creazione. - Martedì 31 ottobre (ore 21 - ingresso € 10, prenotazione obbligatoria) presso Asfalto Teatro a Lecce, Improvvisart presenterà il Catch Halloween, il Fight Club dell’Improvvisazione Teatrale nella serata più spaventosa dell’anno. In scena gli attori della Compagnia Improvvisart che si esibiranno in uno spettacolo unico ed inedito, che inizierà e finirà nel tempo della sua creazione.





Lo show prevede la sfida di due squadre mascherate che porteranno in scena lo spettacolo di Improvvisazione Teatrale più trasgressivo ed estremo del genere, durante il quale gli attori si sfideranno a colpi di game e risate in un ring clandestino, dando vita ad uno spettacolo irriverente e assolutamente irripetibile, portando il pubblico in tremendi luoghi sconosciuti, a vivere storie horror improbabili, con personaggi divertenti e surreali in atmosfere infestate, in racconti gotici completamente improvvisati, paurose fiabe nate sul momento che si svilupperanno in mostruosi micromondi.

Come in Fight Club, l'identità delle squadre e degli attori rimarranno segrete e verranno rivelate solo la sera stessa dello spettacolo: si assisterà ad una sfida teatrale estrema, fomentata e diretta da uno spietato arbitro, un master crudele che proporrà giochi di improvvisazione oltre ogni limite, con la complicità del pubblico.

Una sola squadra si aggiudicherà la vittoria finale e il titolo di campioni.

Il ritmo frenetico e l'assenza di regole sono le caratteristiche principali che fanno del Catch Imprò lo spettacolo più energetico, imprevedibile e coinvolgente dell'Improvvisazione Teatrale.