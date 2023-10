'L'estate in cui sparirono i cani', il romanzo d'esordio di Cristò Chiapparino nella letteratura per i ragazzi al Gran Shopping Molfetta

MOLFETTA - L’autore barese Cristò Chiapparino presenta il suo primo romanzo per ragazzi, “L’estate in cui sparirono i cani”, sabato 21 ottobre alle ore 18 in piazza Onda. Il secondo appuntamento con le letture fuori cartellone delle “Conversazioni dal Mare” torna negli spazi del centro commerciale Gran Shopping Molfetta, con una presentazione dedicata non solo ai più piccoli ma anche agli amici a 4 zampe, protagonisti del romanzo e ospiti sempre graditi del primo centro commerciale dog friendly di Puglia. Il dialogo con Chiapparino sarà moderato dalla giornalista Marilena Farinola, di Teledehon.“L’estate in cui sparirono i cani” edito da Giunti, racconta la misteriosa avventura della giovane Tonia che trascorre l’estate nel villaggio di Martondo, un luogo di campagna poco lontano da una foresta magica e spaventosa che tutti chiamano Bosco Vecchio. Questa però non sarà un’estate come le altre: tutti i cani sono scomparsi, a partire dall’amato Napoleone Terzo. Comincia così l’avventura di Tonia e del suo amico Dino, che decidono di andare alla ricerca dei cani spariti. Aiutati da una gazza che sa imitare le voci degli animali e degli uomini e da un vento di nome Matteo, i due dovranno attraversare il Bosco Vecchio, e scoprire il mistero dei cani scomparsi.La rassegna degli incontri di letture “Conversazioni dal Mare”, a cura dell’associazione Artemia eventi di Molfetta, proseguirà con l’autore Enrico Galiano, venerdì 27 ottobre.