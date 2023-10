L'Inter batte il Benfica e conquista il primo posto nel girone di Champions

Inter fb



I portoghesi, già eliminati nei quarti della scorsa edizione, hanno resistito nel primo tempo, ma sono stati travolti nella ripresa. Durante la partita, sono emerse alcune prestazioni individuali notevoli. Thuram ha segnato il gol decisivo, mentre Lautaro Martinez è stato sfortunato nel vedere negato un gol da alcuni miracoli di Trubin, da un recupero di Otamendi e da due legni colpiti.



La partita è stata un autentico derby tra campioni del mondo, con giocatori come Di Maria e Otamendi in campo, ma è stato il Toro, Lautaro Martinez, a vincere nettamente il confronto.



L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha apportato alcune modifiche alla formazione rispetto alla partita precedente, dimostrando la sua capacità di gestire la squadra. D'altra parte, il tecnico del Benfica, Schmidt, ha adottato un atteggiamento offensivo, cercando di pressare l'Inter e sfruttare giocatori tecnici e veloci.



Nel primo tempo, il Benfica ha goduto di un maggiore possesso palla ma ha trovato una solida difesa nell'Inter. Tuttavia, quando l'Inter ha ripreso l'iniziativa, ha dimostrato di poter essere pericolosa. Un colpo di testa di Dumfries ha colpito la traversa, mentre Aursnes ha sfiorato l'apertura del punteggio, ma è stato fermato da una grande parata di Sommer.



La ripresa è stata completamente dominata dall'Inter, con numerose occasioni da gol. Thuram ha finalmente sbloccato il punteggio, segnando un gol che è stato confermato dopo l'intervento del Var. L'Inter ha continuato a premere sull'acceleratore, con numerose occasioni da gol, ma Trubin e la traversa hanno negato il raddoppio.



Nonostante alcuni cambi tattici da entrambe le parti, il Benfica non è riuscito a invertire la tendenza, mentre l'Inter ha gestito la partita fino al fischio finale, conquistando tre punti preziosi in Champions League.



Questa vittoria ha lasciato sorridere Simone Inzaghi, che ha visto una prestazione molto diversa da quella della partita precedente, e ha rafforzato le speranze dell'Inter per un cammino europeo più agevole.

