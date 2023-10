Tragedia a Mestre: Incidente di un pullman provoca almeno 15 morti e numerosi feriti

Una tragedia ha colpito la città di Mestre, in provincia di Venezia, nella serata di oggi, 3 ottobre, quando un pullman di linea con diverse persone a bordo è precipitato da un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità. Il mezzo, alimentato a metano, è finito sul fondo con binari ferroviari che scorrono parallelamente alla strada e si è incendiato. Le autorità stanno attualmente investigando le cause di questo tragico incidente.Secondo le informazioni disponibili, ci sarebbero almeno 15 morti confermati e un numero significativo di feriti. Il pullman si trovava sul cavalcavia che collega Mestre a Marghera e all'autostrada A4 quando, per ragioni ancora da accertare, ha sfondato il parapetto ed è precipitato per almeno 10 metri, finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre.Questo terribile incidente ha scosso la comunità locale e ha richiamato l'attenzione sulle questioni legate alla sicurezza stradale e al trasporto pubblico. Le autorità e i soccorritori stanno lavorando instancabilmente per gestire la situazione e fornire assistenza alle vittime e alle loro famiglie.In un momento così difficile, la solidarietà e il supporto della comunità sono fondamentali. Le autorità stanno lavorando per raccogliere ulteriori dettagli sull'incidente e assicurare che tutte le misure necessarie siano prese per prevenire simili tragedie in futuro.