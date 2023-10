Locorotondo, il Carnale di F.P. Gassi in mostra in Un Metro Quadro

Le foto esposte e il collage di piccole istantanee focalizzano lo sguardo sui tratti intimi, su porzioni di pelle, su una corporeità fatta di imperfezioni, macchie, peli, cicatrici, elementi che determinano un insieme di relazioni, un’analisi minuziosa per comprendere le superfici e l’appartenenza ad uno spazio. Forse è questa l’indagine che porta avanti Gassi, la riacquisizione di una definizione o proprio il suo contrario, perché è proprio negli interstizi fisici che si insinua la domanda, il dubbio sul giudizio che incasella, che offre prigioni ai corpi e ai contenuti. Silenti, gli uomini che occupano tutto l’obiettivo fotografico si nascondono, lasciano indizi alla mercé degli osservatori, una scia di vissuto segnato nella materia organica che ne ribalta l’estetica.Insieme alla mostra 1m2 continua la ricerca di nuovi spazi per duplicare il proprio format, il modulo di successo che propone arte contemporanea. 1m2 chiama alla partecipazione gli amanti dell'arte o semplicemente coloro i quali abbiano a disposizione uno spazio utile alla trasformazione nel contenitore d'arte che entrerà a far parte del circuito 1m2. La call prevede l'adesione non solo da tutta la Puglia, compresa la stessa Martina Franca per un cambio sede, ma ha l'obiettivo di allargarsi in tutta Italia e anche all'estero ( info@1m2.it ).La mostra Carnale rimarrà visibile fino al 5 novembre in contemporanea nei centri storici di Martina Franca e di Locorotondo in 1m2 di Martino Pezzolla, Giordano Santoro e Michele D’Amico,.L’opening si terrà in presenza dell’artista presso 1m2 a Locorotondo in Via Dura 4, domenica 22 ottobre dalle ore 19.30 con brindisi offerti dalla cantina Giustini.- Via Gian Battista Vico 26, Martina Franca, TA- Via Dura 4, Locorotondo, BA