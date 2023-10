Maltempo in arrivo: avvisi di precipitazioni e temporali su diverse Regioni del Centro-Sud

BARI - Una nuova perturbazione meteorologica si avvicina al Centro-Sud dell'Italia, portando con sé un significativo aumento delle precipitazioni e dei temporali. Questa situazione meteo si estenderà dal tardo pomeriggio-sera di oggi, lunedì 16 ottobre 2023, e potrebbe durare dalle successive 12 alle 18 ore, coinvolgendo le regioni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria centrosettentrionale.Le previsioni meteo indicano che, a partire dalle ore 20:00 del 16 ottobre 2023 e per le successive 24 ore, si verificheranno precipitazioni che andranno da sparse a diffuse su queste regioni. Le precipitazioni avranno anche un carattere temporalesco, rendendo probabile la presenza di rovesci e temporali in diverse aree.In particolare, la Puglia centrale sarà una delle regioni più colpite, con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Si prevedono quantitativi cumulati moderati di pioggia su questa zona. Le restanti parti del territorio regionale della Puglia sperimenteranno precipitazioni sparse, anch'esse con carattere di rovescio o temporale, e con quantitativi cumulati che andranno da deboli a puntualmente moderati.I fenomeni meteorologici saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente e forti raffiche di vento. Si raccomanda la massima attenzione in quanto queste condizioni meteorologiche possono comportare situazioni di pericolo, in particolare durante i temporali.A partire dalle ore 20:00 del 16 ottobre 2023 e per le successive 24 ore, è stata emessa un'allerta gialla per il rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su tutta la regione della Puglia. Si invitano i cittadini e gli operatori a seguire costantemente le previsioni meteo e a prendere le dovute precauzioni per affrontare questi eventi atmosferici avversi.