Milano Golden Fashion, Graciela Saez: ''Il mio obiettivo di inclusività e valorizzazione''

Milano Golden Fashion, l'evento giunto alla sua sesta edizione, ha conquistato gli amanti della moda in un evento unico e speciale, presso l’iconico Acquario Civico di Milano, offrendo una piattaforma per la promozione di talentuosi stilisti emergenti e non, provenienti da tutto il mondo.

L'ispirazione dietro questo evento è quella di creare un ponte tra culture diverse attraverso il linguaggio universale della moda e dello stile.

Gli stilisti che hanno illuminato la passerella quest'anno includono: Fabiana Alaniz (Argentina), Carina Galeano (Argentina) con la sua straordinaria collezione “PINK”, Javiera Jordan (Cile) con la sua collezione “COUTURE 2024”, Carolina Sotomayor Coronado (Peru) e Giorgio De Cani (Cile) con il loro prestigioso brand "MOUT METAL COUTURE". Roberta Mellone (Italia) con la sua collezione “HOLLYWOOD”, Paula Saez (Argentina) ha presentato la sua esclusiva collezione “VICTORIANA” del brand di Corsetterie, mentre Liss Vidal (El Salvador) ha stupito il pubblico con la sua collezione “REINAS DEL MUNDO”. Simona Pontiggia (Italia) ha presentato la sua innovativa collezione “SEI SEMPRE CHI VUOI ESSERE”, sotto il brand LAB 33.

Inoltre, è stata celebrata la Squadra Argentina con modelle che indossavano la maglia in Omaggio ai Campione del mondo, produzione di Graciela Saez in collaborazione con l’Associazione Cuore Argentino di Alejandro Librace. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Graciela Saez, Fondatrice e Direttrice Artistica del Milano Golden Fashion.

Com'è stata questa nuova edizione di Milano Golden Fashion?

La nuova edizione di Milano Golden Fashion ha posto una particolare enfasi sulla sostenibilità, con molti designer che hanno utilizzato materiali riciclati e pratiche eco-friendly nelle loro collezioni. Questo ha sottolineato l'importanza di ridurre l'impatto ambientale nella moda, creando una combinazione unica di creatività, sostenibilità e innovazione.

Come valorizzate la donna e gli abiti che indossa?

Valorizzare la donna e gli abiti che indossa è al centro della nostra missione. Riteniamo che la moda sia un mezzo potente per esprimere l'individualità e la bellezza di ogni donna. Per farlo, ci impegniamo in diversi modi come la Inclusività che cerchiamo di rappresentare e celebrare la diversità delle donne, non crediamo in uno standard di bellezza unico, ma nella bellezza di ogni forma, dimensione, etnia. Riteniamo che gli abiti debbano essere una forma di espressione personale. Vogliamo fornire opzioni varie e interessanti per le donne in modo che possano scegliere gli abiti che rispecchiano la loro personalità e il loro stile.

Quando ti sei avvicinata al mondo della moda?

Mi sono avvicinata al mondo della moda grazie alla mia professione di giornalista. Durante le mie interviste nel mondo dello spettacolo, ho notato e ammirato gli outfit di diverse artiste, un'esperienza che alla fine mi ha permesso di scoprire il talento di una stilista argentina. Inizialmente, ho proposto di portarla a Milano per mostrare le sue creazioni, ma i costi associati a un evento di questo genere per una stilista sudamericana erano proibitivi. Di conseguenza, ho avuto l'idea di organizzare un evento di moda nell'ambito della settimana della moda milanese, offrendo a stilisti come lei l'opportunità di realizzare i propri sogni. Da questa idea è nato Milano Golden Fashion, che quest'anno ha celebrato la sua sesta edizione.

Vale la pena sottolineare che Milano Golden Fashion non si limita a presentare le opere degli stilisti sudamericani. Nel corso degli anni, abbiamo accolto talenti provenienti da tutto il mondo, inclusi paesi come Cina, Stati Uniti, Bulgaria, Dubai, Costa D'Avorio e molti altri. Questo ha trasformato l'evento in una straordinaria avventura internazionale che unisce la creatività di stilisti provenienti da diverse culture.





Dove ti piacerebbe portare con il tuo progetto di inclusività?

Il mio obiettivo è portare questo progetto di inclusività a estendersi in diverse parti del mondo, collaborando con stilisti, modelli e talenti provenienti da diverse culture ed etnie. L'obiettivo è creare un ambiente in cui ogni individuo si senta rappresentato e valorizzato, promuovendo la diversità, la sostenibilità e il cambiamento positivo nella società attraverso la moda.





Grazie per l'intervista e un caloroso abbraccio agli amici del Giornale di Puglia da parte della vostra Graciela Saez.