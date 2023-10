Beppe Convertini: '' Torno in tv ma quando posso scappo nella mia amata Puglia''

Ritorna in tv la simpatia e la bravura di Beppe Convertini, conduttore della nuova stagione di «Uno Mattina in Famiglia» accanto a Monica Setta e Ingrid Muccitelli, il programma di Rai1 in onda ogni sabato dalle 8,30 alle 10,30 e la domenica dalle 6,30 alle 9,30. Fascino e intelligenza, l'ex modello pugliese, si racconta al Giornale di Puglia tra lavoro, cinema e l'amore per la sua amata terra, la Puglia.

Che periodo è della sua vita?

Un periodo di grande serenità sia personale che professionale. Geneve, la mia cucciola, compie un anno il 5 ottobre e da quando è arrivata è una gioia quotidiana.

E' tornato in tv alla conduzione di 'Uno mattina famiglia' accanto a Monica Setta. Come la vive?

Una bellissima esperienza in un programma storico della rete ammiraglia sotto la guida del grande maestro Michele Guardi con le mie amiche Monica e Ingrid due bravissime colleghe. Dopo quattro anni straordinari alla conduzione di Linea Verde e tre di Azzurro..Storie di Mare ,con ascolti incredibili e quindi grazie di cuore al pubblico, una nuova sfida è iniziata.

Che rapporto ha con la Puglia?

La mia terra è speciale, il luogo dove ho trascorso i momenti più emozionanti della mia vita..Quanti ricordi nel mio luogo del cuore Martina Franca. Gli odori, i colori e i sapori Pugliesi sono unici al mondo e rimaranno per sempre indelebili nella mia mente, nei miei occhi e nell’anima. Amo tornare a casa dalla mia famiglia e soprattutto da mia madre la persona più importante della mia vita!

Uno dei suoi piatti preferiti pugliesi?

Orecchiette con le cime di rapa fatte a mano da mia madre

Prima modello, poi attore. Le manca il set?

Ho lavorato ultimamente sul set del film ‘72 ore’ una bella esperienza con Sebastiano Somma, Deborah Caprioglio, Kaspar Capparoni.

Quale ruolo le piacerebbe interpretare?

Recitare in un film in costume vivendo la vita di un personaggio di un altra epoca.

E' innamorato?

Sono innamorato della vita e ringrazio Dio ogni giorno per avermela donata!