Misteriosa morte di una studentessa Erasmus a Lecce

LECCE - A Lecce, un'ombra di mistero avvolge la morte di una giovane studentessa di 21 anni, giunta in Italia per partecipare al programma di scambio Erasmus. La tragica scoperta è avvenuta ieri sera nell'appartamento della ragazza nel quartiere San Pio.Secondo quanto riportato dagli inquirenti, la giovane sembra essersi tolta la vita volontariamente, utilizzando una corda appesa all'armadio della sua stanza. Tuttavia, al momento, le motivazioni che hanno portato a questo gesto rimangono sconosciute.La scoperta dell'apparente suicidio è stata fatta dal coinquilino della ragazza, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo degli operatori sanitari, non c'è stato nulla da fare, e la giovane è stata dichiarata deceduta sul posto.La notizia ha scosso la comunità locale e gli altri studenti coinvolti nel programma Erasmus, che si sono ritrovati a dover affrontare una tragedia inaspettata. Gli investigatori stanno conducendo un'indagine per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragica fine e cercare eventuali elementi che possano spiegare le ragioni dietro il gesto della giovane studentessa.Nel frattempo, la comunità di San Pio e i colleghi della ragazza esprimono il loro cordoglio per la perdita e cercano di comprendere il motivo di questa tragedia, sperando che l'indagine possa gettare luce su questa misteriosa morte.