Serie C: il Brindisi travolto dalla Casertana: finisce 1-4 al Fanuzzi

Nel secondo tempo al 24’ la Casertana segna il quarto gol con Proietti. Al 29’ Bunino permette ai pugliesi la loro unica marcatura della partita. Seconda sconfitta consecutiva della squadra di Ciro Danucci, che è penultima con 7 punti insieme al Monopoli, però i biancazzurri dovranno recuperare mercoledì 1 novembre alle 16,15 la gara con il Catania al “Fanuzzi”.

Seconda sconfitta interna per il Brindisi che perde 1-4 con la Casertana al “Fanuzzi” nella nona giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo i campani passano in vantaggio al 22’ con Tavernelli, raddoppiano al 28’ per merito di Montalto e al 44’ Carretta realizza la terza rete.