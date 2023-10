MOLA DI BARI - Proseguono gli appuntamenti musicali nella suggestiva cornice di Palazzo Pesce. Martedì 31 ottobre 2023 alle ore 20.00 Palazzo Pesce accoglie il concerto finale della Masterclass per cantanti lirici tenuta da Maria Grazia Pani, cantante e didatta riconosciuta a livello internazionale. Un recital operistico in Puglia in cui a essere protagonisti saranno i sette allievi provenienti da tutta Italia: le loro voci faranno rivivere le melodie immortali dei geni dell’opera, da Wolfgang Amadeus Mozart a Giacomo Puccini passando per Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Jules Massenet, Gioacchino Rossini e Gaetano Donizetti.Venerdì 3 novembre 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari ospita “All that jazz! Le voci del jazz: tributo alle voci afroamericane” con la voce di Gianna Montecalvo e il pianoforte di Nico Marziliano. Un concerto in Puglia per rivivere la storia della vocalità del canto jazz passando attraverso i nomi storici di B. Holiday, E. Fitzgerald, S. Vaughan, C. McRae, B. Carter, J. Lee.Sabato 4 novembre 2023 alle ore 21.00 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce fa tappa il tour internazionale di presentazione di “La Novia”, ultimo lavoro discografico della Cantiga de la Serena, formata da Fabrizio Piepoli (voce, chitarre, shruti box, daff, bendir, tamburello, qraqeb), Giorgia Santoro (flauti, bansuri, arpa celtica, duduk, sajat, cimbali, palmas, voce) e Adolfo La Volpe (oud, chitarra classica, tar, voce). Un concerto in Puglia per ascoltare un dialogo musicale tra Occidente e Oriente, un equilibrio inedito tra innovazione e tradizione in cui melodie sefardite e tarantelle incontrano canti e romanze di tutto il bacino del Mediterraneo.Venerdì 10 novembre 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce presenta “The Sheltering Sky” con la chitarra di Nando Di Modugno e il pianoforte di Rie Matsushita. Un concerto in Puglia che parte dall’ascolto e dalla scoperta reciproca delle produzioni discografiche dei due musicisti: numerose affinità e un comune approccio alla musica li ha spinti a “sperimentare” la loro alchimia. Il palcoscenico si trasforma così nella tela per rappresentare paesaggi e storie immaginarie, per esprimere le sfumature cromatiche degli stati d’animo e delle emozioni. Proporranno musiche del grande compositore giapponese “Ryuichi Sakamoto” e composizioni originali dei due musicisti Matsushita e Di Modugno.Sabato 11 novembre 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce omaggia Chick Corea con “Chick to Chick” interpretato da Bruno Montrone al pianoforte, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria. Un concerto in Puglia in cui le anime dei 3 musicisti si uniscono per ricordare e celebrare la grandezza del pianista nato in Massachussets, di origini calabrosicule, al secolo Antony Armando Corea, partendo dal debutto discografico al fianco del trombettista Blue Mitchell nel 1964 a soli 23 anni, passando per il suo album d’esordio Tones for Joan’s bones del ’66, fino al ritorno al sound piu’ acustico del sestetto con Avishai Cohen e Jeff Ballard a inizi 2000.Martedì 14 novembre 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce riaccoglie a grande richiesta nella sua Sala Etrusca “Remembering Ella Fitzgerald” insieme alle voci di Serena Grittani e Francesca Leone, la chitarra di Guido Di Leone e il pianoforte di Bruno Montrone. Un concerto in Puglia per ricordare e celebrare “The first Lady of song”: Ella Fitzgerald, una delle più grandi interpreti della storia del jazz, Vincitrice di 13 Grammy, con oltre 40 milioni di dischi venduti. La sua voce agile, potente ed espressiva, le sue interpretazioni intense, struggenti ed ironiche rimarranno per sempre nell’immaginario collettivo.