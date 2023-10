CORIGLIANO D'OTRANTO - Martedì 31 ottobre (dalle 22 - ingresso 15 euro - prevendite su dice.fm ) al Castello Volante di Corigliano d'Otranto torna "Una notte da paura". Per la festa di Halloween, l’antica fortezza si trasforma in un luogo da incubo in cui perdersi e addentrarsi per trascorrere la notte più spaventosa dell’anno tra musica, inquietanti apparizioni, installazioni artistiche, citazioni letterarie e cinematografiche. Le sale, l'atrio e le terrazze (trasformati dagli allestimenti di Maurizio Buttazzo) ospiteranno in consolle le selezioni musicali di Capibara, Kee Ciardo, Tetrixx, Bimbokiller, Sabugi, Jetro Russo e Angela Cosi con la sua performance “Echo”, in cui l'arpa si mostra anche nelle sue potenzialità elettroniche, attraverso l'uso di loop station ed effetti percussivi. Nella Sala Medievale in scaletta anche le artiste e gli artisti della terza edizione di Avant Festival che ospiterà i live set di Tosunian, Isabella Forciniti, Ursula Sereghy, Franck Vigroux e il dj set di Max Nocco. Non mancherà un piccolo cinema dei mostri con una video installazione tratta dalla rassegna "La natura si ribella" ideata dal biologo ed ecologo Ferdinando Boero realizzata dal Cineclub Universitario con la supervisione di Luca Bandirali. E poi una stanza delle emozioni con La sibilla e gli specchi di Echo. Ina attesa della festa dalle 16 nella Biblioteca comunale al piano terra appuntamento per bambine e bambini fino ai 6 anni (ingresso libero con prenotazione obbligatoria 3792094185) con Venti di paura, per un pomeriggio di letture a voce alta per esorcizzare le paure tra fantasmi, zombie e mostri di ogni tipo. Dalle 20 sulle terrazze del bistrot Nuvole sarà possibile immergersi nell'atmosfera spettrale per degustare un menù pensato per l'occasione (Carpaccio di zucca pecorino rucola e lime, Orecchiette zucca e cacioricotta, Tagliata di diaframma con pomodori gialli rucola e grana - costo cena 25 euro, escluse bevande). Una notte da paura è un evento targato Castello Volante, ideato e organizzato da CoolClub, Big Sur, Multiservice Eco in collaborazione con Comune di Corigliano d’Otranto e Avant Festival. Start ore 22 - ingresso 15 euro. Prevendite su dice.fm . Info 3519137972 - ilcastellovolante.it