'Musica Fluida', lunedì nuovo appuntamento al MArTa

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 9 ottobre, quando il giovane e talentuoso rapper Alfa si esibirà dal vivo pronto a infiammare i propri fan con il suo carisma ed i suoi brani, promettendo una giornata indimenticabile per tutti gli appassionati di musica. Ma prima di questa attesissima performance, non si può non ricordare che il Museo Archeologico Nazionale - MArTa alcuni giorni fa è stato teatro dell’esibizione di Angelina Mango, la giovane star di “Amici 2023” che ha incantato il tantissimo pubblico presente riscuotendo un enorme successo.





Tutti gli eventi in programma sono organizzati nell'ambito della rassegna "Musica Fluida," nata da una collaborazione tra l'Orchestra della Magna Grecia e il MArTA, con il prezioso sostegno del MIC-Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto. Format unico nel suo genere, “Musica Fluida” ha come obiettivo coinvolgere positivamente gli adolescenti e promuovere una riscoperta consapevole dei tesori custoditi nel MArTa. Attraverso la musica, questa iniziativa apre le porte alla cultura e all'arte, incoraggiando il dialogo intergenerazionale e contribuendo a creare una connessione speciale tra il patrimonio storico-artistico di Taranto e le nuove generazioni.





“Il successo straordinario dell'iniziativa "Musica Fluida" -ha dichiarato il sindaco e presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci- dimostra quanto la cultura e la musica possano unire le persone e trasformare una città in un luogo di ispirazione e crescita artistica. Ritengo che questa iniziativa rappresenti una grande

TARANTO - L'iniziativa "Musica Fluida" continua a Taranto con entusiasmo e successo crescenti, coinvolgendo giovani talenti musicali e appassionando il pubblico di tutte le età. Questo eclettico progetto, che ha preso il via lo scorso 15 settembre, si protrarrà fino al 29 ottobre, portando concerti straordinari e artisti emergenti nel cuore della città ionica.