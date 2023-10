Noicàttaro, Cappella dei Cherubini: cinque concerti per l’autunno

La programmazione prosegue domenica 22 ottobre alle ore 11 nella Chiesa del Soccorso con i Mini Hosanna di Parigi, un gruppo vocale e strumentale di giovani talenti.



Domenica 12 novembre alle ore 20 nella Chiesa Madre è previsto il concerto per arpa e pianoforte “Armonia tra le corde” con Claudia Lucia Lamanna all’arpa e Annarosa Partipilo al pianoforte.



Domenica 3 dicembre alle ore 20 appuntamento nella Chiesa dell’Annunziata con Ombre InCanto con Niccolò Fino alle percussioni ed elettronica.



Ultimo appuntamento con i Jubilee Gospel Singers, primo coro spiritual & gospel in Puglia guidati dal m°Mario Petrosillo, il 10 dicembre alle ore 20 Chiesa Madonna di Lourdes a Parchitello.



“Dopo l’appuntamento estivo con l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, che ne è stato il preludio, diamo finalmente avvio alla rassegna musicale de “La Cappella dei Cherubini”. Un progetto artistico di qualità, che ritenevamo importante recuperare, dato il segno lasciato dallo stesso nella sua prima edizione pluriennale datata ormai circa venti anni fa. La Cappella dei Cherubini sarà protagonista dell'autunno nojano, accompagnandoci fino al periodo natalizio con cinque concerti di altissimo livello: orchestra d'archi e organo, percussioni, gospel, arpa e pianoforte. La scelta del programma va a completare il novero dei diversi linguaggi musicali e artistici che hanno costituito la proposta culturale nojana di quest’anno. Una proposta sempre più ricca e diversificata, nell’idea che la cultura sia un tassello importante dell’azione amministrativa", dichiara l'assessore allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli.

NOICATTARO - “Cappella dei Cherubini - cinque concerti per l’autunno” è il titolo dell’edizione 2023 della rassegna autunnale Cappella dei Cherubini organizzata da Vallisa Cultura con il supporto dell’assessorato alla Cultura del Comune di Noicàttaro.Un ritorno, quello della rassegna nei luoghi di culto nojani, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale dopo un’interruzione di quasi vent’anni. Un progetto che, per qualità della proposta musicale e significatività dei luoghi scelti, meritava di essere recuperato e rinnovato.Il primo appuntamento che dà il via alla rassegna è il concerto dedicato al compositore Georg Friedrich Handel, che avrà come protagonista l'Orchestra Barocca di Santa Teresa dei Maschi. Saranno proposti i brani di Domenico Sarro, musicista nato a Trani e appartenente alla scuola napoletana. L’Orchestra si esibirà in concerti per organo e archi di Handel, capolavori indiscussi dell’età barocca. L'appuntamento è sabato 14 ottobre alle ore 20,00 Chiesa del Carmine di Noicàttaro.