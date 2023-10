Giornate FAI d'Autunno: scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano

BARI - Le Giornate FAI d'Autunno sono un grande evento nazionale che celebra il patrimonio culturale e paesaggistico dell'Italia attraverso l'apertura eccezionale di oltre 700 luoghi, molti dei quali sono solitamente inaccessibili o poco conosciuti, in oltre 350 città in tutta la penisola. Questo evento offre al pubblico l'opportunità unica di esplorare e scoprire tesori nascosti, con l'obiettivo di sensibilizzare alla tutela e alla conservazione del nostro ricco patrimonio.Quest'anno, le Giornate FAI d'Autunno si terranno il 14 e il 15 ottobre 2023. Gli appassionati di storia, arte e cultura avranno l'opportunità di visitare luoghi speciali, esplorare opere architettoniche sorprendenti e immergersi in storie affascinanti che fanno parte del nostro passato.Un elenco completo dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito web www.giornatefai.it. È importante notare che è suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che sarà utilizzato per sostenere la missione e le attività del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano.Inoltre, nell'ambito delle Giornate FAI d'Autunno, si terrà un seminario presso il Palazzo della Prefettura a Bari il 12 ottobre 2023. L'evento inizierà con i saluti istituzionali da parte di S.E. Francesco Russo, Prefetto di Bari, e altri rappresentanti. Saranno presenti interventi che esploreranno la storia, l'architettura e l'arte legate al Palazzo della Prefettura, offrendo un'occasione per approfondire la conoscenza di questo luogo storico.È obbligatoria la prenotazione per partecipare al seminario, che può essere effettuata inviando un'email a bari@delegazionefai.fondoambiente.it o presentando un documento di riconoscimento all'ingresso.Le Giornate FAI d'Autunno sono un'opportunità straordinaria per connettersi con il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, esplorare luoghi affascinanti e contribuire alla loro tutela. Un'esperienza che celebra la bellezza e la storia dell'Italia.