Nuovo incidente sul lavoro in Puglia: operaio gravemente ferito a Taurisano

LECCE - Un altro tragico incidente sul lavoro ha colpito la Puglia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo il recente incidente in cui un imprenditore edile di 33 anni è caduto da un ponteggio a Lecce, un altro incidente ha avuto luogo questa mattina a Taurisano durante lavori di ristrutturazione.Nell'incidente più recente, un operaio di 56 anni, originario di Tricase, è rimasto gravemente ferito. L'uomo è rimasto incastrato tra un autocarro e una ringhiera all'interno di un appartamento in cui stava lavorando. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di scarico di una pedana con materiale cementizio da un autocarro, che si è ribaltato sul lato destro.I colleghi dell'operaio hanno prontamente soccorso l'uomo, e i sanitari del servizio 118 sono intervenuti immediatamente. L'operaio è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per ricevere cure mediche urgenti.Sul luogo dell'incidente sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, insieme agli ispettori dello SPESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e alla polizia locale di Taurisano. Questi incidenti rappresentano un grido d'allarme sulla necessità di migliorare e rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro per evitare tragedie come questa. Gli investigatori stanno attualmente analizzando le circostanze esatte dell'incidente per comprendere come sia potuto accadere e, soprattutto, come possa essere impedito in futuro.