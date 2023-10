Themis Festival: presentato stamattina il progetto di APS Legalitria dedicato alla promozione della cultura della legalità

LOCOROTONDO - Una rassegna di teatro civile per riflettere e creare occasioni di confronto ma anche un progetto di lettura dedicato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Questa la sintesi del THEMIS Festival, il progetto organizzato dalla Associazione di Promozione Sociale Legalitria e presentato stamattina, 13 ottobre 2023, nella sala consiliare del Comune di Locorotondo alla presenza dell’assessore Regionale all’agricoltura, Donato Pentassuglia, del presidente della APS Legalitria, Antonio Salamina, del sindaco del Comune di Locorotondo, Antonio Bufano, unitamente alla Assessora alla Cultura, Ermelinda Prete, della responsabile del progetto letterario, Antonella Girolamo e del presidente della Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo, Antonio Convertini.“L’APS Legalitria è impegnata da tempo sul territorio della Valle d’Itria per promuovere la cultura della legalità – ha dichiarato Antonio Salamina, presidente di Legalitria- Da qui nasce l’idea di una rassegna di teatro civile che si articolerà in sei appuntamenti che partiranno il 29 ottobre prossimo per concludersi ad aprile prossimo con il coinvolgimento di affermate compagnie teatrali ed artisti di fama nel settore”.Questa prima edizione della rassegna è stata dedicata agli uomini e alle donne che si sono contraddistinti nelle lotte alle mafie, in alcuni casi fino al sacrificio estremo: Don Pino Puglisi, Michele Fazio, Rita Atria, Lea Garofalo, Paolo Borsellino protagonisti di memoria e di insegnamento civile.La seconda delle due direttrici lungo le quali si articola il progetto è una azione dedicata alla lettura che vede il coinvolgimento delle scuole primarie di Alberobello e Locorotondo e secondarie di primo e secondo grado di Cisternino, Fasano, Alberobello e Locorotondo con la donazione di un elenco, scelto in base alle fasce di età, di titoli dedicati alla lotta ed al contrasto di fenomeni mafiosi.“Una narrazione di temi a forte valenza sociale che si avvarrà di uno degli strumenti più potenti per sensibilizzare le nuove generazioni: la lettura quale canale privilegiato per entrare in contatto con i ragazzi e creare uno spirito critico che permetta loro di guardare il sistema sociale ed economico attraverso il filtro della conoscenza – ha dichiarato Antonella Girolamo responsabile del progetto lettura.“Come Istituto di Credito Cooperativo di Locorotondo sappiamo di avere una mission che va aldilà dello sviluppo esclusivamente economico del territorio; da ciò nasce il supporto della Banca ad iniziative lodevoli come questa il cui merito sarà certamente dare una scossa alle coscienze troppo spesso anestetizzate di tutti rispetto a certi temi sensibili- ha dichiarato Antonio Convertini, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo.Sono intervenuti inoltre l’Assessora alla cultura del Comune di Locorotondo, Ermelinda Prete, la quale ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare partendo dalle radici” della società; lo stesso sindaco Antonio Bufano ha espresso una nota di merito alla Associazione Legalitria per aver pensato ed organizzato una rassegna di tale pregio.La conferenza stampa è stata l’occasione per dare il via alla campagna abbonamenti che saranno acquistabili da oggi presso la Pro Loco di Locorotondo.