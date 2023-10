BARI - Si è tenuta nella mattinata di domenica 29 ottobre l’assemblea cittadina degli iscritti ed eletti del MoVimento 5 Stelle di Bari.Alla riunione sono intervenuti il coordinatore provinciale del M5S di Bari Raimondo Innamorato, il deputato Gianmauro Dell’Olio, i consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli, i consiglieri municipali Gaetano Colella, Vito Saliano e Giuseppe Catalano e, in collegamento, il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno.Diversi i punti all’ordine del giorno, tra cui la costituzione del gruppo territoriale e il confronto interno in vista delle prossime amministrative.“Stiamo facendo un grande lavoro su Bari - ha dichiarato il coordinatore regionale Leonardo Donno - in cui ognuno sta dando il proprio contributo. Ci siamo seduti al tavolo perché il Sindaco Decaro e le altre forze politiche e civiche hanno accolto i nostri temi. Stiamo provando a costruire un progetto con le altre forze politiche e civiche presenti sul territorio e ora lo sforzo è quello di trovare il cosiddetto "attaccante" che finalizzi le nostre idee, che sia sintesi del progetto condiviso. Per individuarlo abbiamo già detto che non consideriamo le primarie il metodo giusto, perché si rischierebbe di ridurre il tutto a una lotta a chi ha più tessere. Sono fiducioso sul fatto che riusciremo a trovare una convergenza su un nome condiviso per dare a Bari una guida autorevole, il lavoro fatto a Foggia è certamente un modello da seguire”.“Abbiamo dato un grosso contributo per la stesura del programma - dichiara Raimondo Innamorato - e siamo orgogliosi delle nostre proposte. Nel corso dell’assemblea abbiamo raccolto ulteriori idee e continueremo a farlo perché si tratta di un lavoro in continua progressione. Oggi abbiamo avviato lo ‘start up’ alla costituzione del gruppo territoriale, che verrà formalizzata nella prossima assemblea, e abbiamo raccolto importanti proposte. La nostra base, ha confermato e confortato la linea condotta ai tavoli con le altre forze politiche, ritenendo le primarie non utili all’individuazione della personalità garante dei principi del Movimento 5 Stelle. Una posizione su cui siamo stati chiari sin dall’inizio e che continueremo a ribadire anche nei prossimi incontri”.“Non vogliamo le primarie - continua il deputato Gianmauro Dell’Olio - perché il nome del candidato deve arrivare dal tavolo. Non poniamo veti sui nomi che circolano attualmente, ma è fondamentale chiudere il programma, perché solo in base a quello potremo capire chi è la figura migliore. Siamo nei tempi giusti per poter incidere e per poter trovare il nome giusto. L’esempio di Foggia ci fa capire che la scelta migliore è sedersi al tavolo e trovare il nome condiviso”.“Abbiamo proposto azioni - spiegano i consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli - da far approvare in consiglio comunale entro la fine della legislatura sui temi per cui stiamo lavorando da inizio della legislatura. Solo dopo aver ricevuto rassicurazioni sull’accoglimento di questi punti, distribuiti per tutti i Municipi. Nei prossimi giorni vedrete il frutto di questo lavoro. Vogliamo dire ai cittadini che riusciamo a portare risultati anche in opposizione e lo faremo fino alla fine di questa consiliatura”.