OTRANTO - Taglio del nastro per OFF - Otranto Film Festival, diretto dall’attrice e regista Stefania Rocca. Lunedì 30 si apre ufficialmente la quattordicesima edizione dedicata al tema “Relation’s Waves”, con la sua ricca programmazione di lungometraggi, documentari e film d’autore, installazioni video, live set, talk e momenti dedicati alla formazione. Per una settimana il festival crea - in uno dei Borghi più belli d’Italia - ponti creativi attraverso il cinema, la musica, l’intrattenimento e un focus sul mercato, all’insegna della condivisione con il pubblico e gli addetti ai lavori. OFF valorizza i progetti cinematografici nazionali e internazionali all’interno di una venue d’eccezione, il Castello Aragonese che grazie alla manifestazione si trasforma in una sala cinematografica per accogliere giovani talenti, produttori, registi e attori, e favorire così il confronto intergenerazionale.Il programma si apre alle 10, presso la sala Triangolare del Castello con Apulia Film Forum - Edizione Euro Mediterraneo, un progetto di Apulia Film Commission incentrato sui processi di co-produzione e cooperazione a livello internazionale dedicato ai professionisti dell’audiovisivo. Da lunedì 30 a martedì 31, il festival accoglie attività specifiche dedicate a produttori, distributori, autori e registi, promuovendo non solo le possibilità di scambio ma anche il territorio per le sue qualità e potenzialità in campo cinematografico.La manifestazione entra nel vivo alle 18, sempre al Castello, con la cerimonia di apertura del festival. Sul palco, per i saluti istituzionali, il Senatore Roberto Marti, in rappresentanza della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura; il Sindaco di Otranto, Francesco Bruni; il direttore di Apulia Film Commission Antonio Parente e la direttrice artistica del festival, Stefania Rocca che accoglieranno il pubblico e la giuria del concorso cinematografico: a partire dal Presidente Mike Figgis, candidato Premio Oscar per il film Via da Las Vegas, uno dei registi e sceneggiatori più innovativi e iconoclasti del cinema contemporaneo, sia per il filone mainstream che sperimentale. Tra i giurati anche Vladimir Aleksic, storico attore della compagnia Motus; la sceneggiatrice Maja Todorović; Marta Savina, regista e sceneggiatrice che si interessa di complesse tematiche contemporanee, spesso a sfondo femminile, che ha diretto per Netflix la seconda e terza stagione di “Summertime”; il regista e produttore Giorgio Magliulo, impegnato attualmente nelle riprese dell’ultimo film di Edoardo Winspeare, e Ignazio Oliva, attore che si divide tra teatro, cinema e televisione, sperimentando anche alla regia.Segue alle 18.30 la proiezione di “Strange way of life”, cortometraggio fuori concorso di Pedro Almodóvar, con Ethan Hawke e Pedro Pascal nei panni di due cowboy, un western queer che parla di amore e di nuove possibilità all’interno di una trama girata nello stile inconfondibile del regista spagnolo. La competizione cinematografica di OFF entra nel vivo con la visione di “Anatomia di una caduta”, di Justine Triet, sceneggiatrice, montatrice e regista francese. Il lungometraggio, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, si svolge in una zona remota delle Alpi francesi. I protagonisti del film sono Sandra, scrittrice tedesca, il marito Samuel e il figlio undicenne Samuel, ipovedente a causa di un incidente subito durante l’infanzia. Vivono sulle Alpi francesi, all’interno di una chalet, dove conducono una vita semplice e riservata. Un giorno Samuel viene trovato morto, immerso nella neve davanti a casa sua. La sua morte viene giudicata misteriosa, gli inquirenti sospettano che possa non essersi trattato di suicidio e decidono di indagare. La principale sospettata di omicidio è sua moglie Sandra, incriminata d’ufficio. Nel corso del film la loro relazione viene a galla, diventando di pubblico dominio, mostrando i lati tormentati e difficili di questa relazione.Ingresso gratuito. Eventuali variazioni sul programma verranno comunicate sui canali ufficiali del festival. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://otrantoff.it OFF - Otranto Film Festival è un’iniziativa di Fondazione Apulia Film Commission e Otranto Film Lab - Cultural Lab, finanziata da ARET PugliaPromozione nell’ambito dell’intervento “Promuovere il cinema 2023”, a valere su risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.8, con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, con la collaborazione e il contributo del Comune di Otranto.In collaborazione con Dams - Unisalento, Castello di Otranto, Lega Navale - Sezione di Otranto, HeArt, Apulia Film Forum, Autosat, Pro Loco Otranto APS, futuroRemoto, Apollonio Vini.