Ostuni, Concorso 'Ostuni si rappresenta' a cura dell'associazione 'Ostuni è...': pubblicati online i lavori degli studenti delle scuole

OSTUNI (BR) - L'Associazione "Ostuni è..." ha avuto modo di indire un concorso pubblico finalizzato alla Promozione del territorio dal titolo "Ostuni si rappresenta" per l'anno 2023. L'intento di questo progetto educativo è stato quello di far realizzare, agli studenti delle scuole di Ostuni di ogni ordine e grado, manufatti creativi e originali che rappresentano aspetti diversi e significativi del territorio in tutti i suoi aspetti paesaggistici, architettonici, folcloristici, etc.





Il concorso "Ostuni si rappresenta" vuole perseguire: finalità di educare all'arte e alla valorizzazione delle bellezze del territorio per la sua conoscenza e tutela; stimolare la creatività degli adolescenti; stimolare al sano spirito competitivo nonché premiare i talenti artistici della città di Ostuni.

I manufatti sono stati realizzati su cartoncino o foglio di album o altro supporto con tecnica libera sia grafica che pittorica; l'opera realizzata poteva essere individuale o di gruppo.

Una commissione tecnica nominata dall' Associazione "Ostuni è..." ha valutato i manufatti artistici, attribuendo ad essi un punteggio valido per la loro classificazione.

Saranno premiati, infatti, i primi 3 classificati per ogni ordine e grado di scuola.

Per quel che riguarda i lavori delle scuole, sono stati realizzati dagli studenti delle seguenti scuole: Scuola secondaria di 1° grado "Barnaba-Bosco" Ostuni (BR), Scuola elementare "Giovanni XXIII" Ostuni (BR) e Scuola secondaria di 2° grado Liceo Scientifico "Ludovico Pepe" Ostuni (BR).

"Sono davvero soddisfatto ed orgoglioso degli studenti delle scuole, i quali hanno realizzato lavori davvero stupendi e che hanno rappresentato la nostra Ostuni nel modo migliore. Il mio ringraziamento va agli insegnanti che sono stati vicino agli studenti, alle scuole, agli studenti che hanno partecipato. Non ultimo, il mio ringraziamento va ai componenti dell'associazione 'Ostuni è...' di cui sono stato nominato da poco nuovo presidente: il lavoro di squadra è davvero fondamentale. Resto a disposizione delle scuole ostunesi per avviare nuovi progetti insieme all'associazione. A breve ci saranno novità sugli eventi che l'associazione 'Ostuni è...' porterà avanti. Aspettiamo nuovi soci per rendere Ostuni sempre più bella e migliore": queste le parole del nuovo presidente dell'associazione "Ostuni è...", Daniele Martini.

I lavori degli studenti per il concorso "Ostuni si rappresenta" si possono osservare dal seguente link: