Ostuni, mercoledì 18 ottobre 2023 incontro 'Senza limiti. Vivacità, fecondità e bellezza della vita della Chiesa a 60 anni dal Concilio' presso il liceo scientifico 'L. Pepe'

OSTUNI (BR) - Riscoprire la ricchezza del Concilio a 60 anni di distanza dai lavori che videro coinvolti i vescovi e la Chiesa tutta, in uno straordinario lavoro dello Spirito, questo l'obiettivo dell'incontro "Senza limiti. Vivacità, fecondità e bellezza della vita della Chiesa a 60 anni dal Concilio" organizzato da numerose associazioni (AIMC, Azione Cattolica, Amici della Biblioteca diocesana, MEIC, UCIIM) mercoledì 18 ottobre alle 17:30 presso l'auditorium del Liceo scientifico "L. Pepe" di Ostuni. - Riscoprire la ricchezza del Concilio a 60 anni di distanza dai lavori che videro coinvolti i vescovi e la Chiesa tutta, in uno straordinario lavoro dello Spirito, questo l'obiettivo dell'incontro "Senza limiti. Vivacità, fecondità e bellezza della vita della Chiesa a 60 anni dal Concilio" organizzato da numerose associazioni (AIMC, Azione Cattolica, Amici della Biblioteca diocesana, MEIC, UCIIM) mercoledì 18 ottobre alle 17:30 presso l'auditorium del Liceo scientifico "L. Pepe" di Ostuni.





Relatore d'eccezione sarà l'Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Mons. Giovanni Intini. Indirizzi di saluto a cura del preside del Liceo Pepe-Calamo, che ospiterà la manifestazione, Salvatore Madaghiele. Introduce la presidente dell'Associazione Amici della Biblioteca Diocesana, Teresa Legrottaglie. Modererà l'incontro la presidente provinciale dell'AIMC, Lucia Marseglia.

Già dallo scorso anno le suddette associazioni hanno avviato un percorso che vede i rispettivi aderenti rileggere e discutere i documenti conciliari per riscoprirne il profondo significato, gli obiettivi che si proponevano, il cammino ancora da realizzare. Ora con questo incontro pubblico, aperto a tutti, ci si propone di coinvolgere tutta la cittadinanza in un percorso di memoria e di attualizzazione di quelle istanze, che non riguardano solo la realtà della Chiesa ma toccano la vita quotidiana di tutti gli uomini e le donne "di buona volontà".