Parco della Giustizia a Bari, Bellomo: 'Un progetto attuato grazie al Governo'

BARI - Il progetto del Parco della Giustizia a Bari è finalmente diventato una realtà, grazie all'azione del governo e all'investimento previsto di 405 milioni di euro. Questo ambizioso progetto è solo l'ultimo esempio dell'impegno concreto del governo nel portare avanti iniziative attese da anni nella città di Bari.Il deputato della Lega, Davide Bellomo, sottolinea come questo progetto sia una dimostrazione tangibile della volontà di costruire un futuro all'avanguardia per Bari in ogni ambito. L'investimento di risorse significative riflette l'impegno dell'esecutivo di centrodestra e della maggioranza che lo sostiene nel realizzare opere pubbliche di straordinaria importanza per la città.Bellomo enfatizza la visione del leader della Lega, Matteo Salvini, che mira a costruire l'Italia del "sì", un paese che abbraccia il progresso e l'innovazione, contrastando l'atteggiamento del "no". Inoltre, sottolinea l'importanza di proteggere il patrimonio ambientale in modo responsabile, senza ricorrere a un ambientalismo di facciata che potrebbe causare danni al paese.Il Palazzo di Giustizia a Bari è un luogo simbolo, dedicato alla legalità e ai diritti dei cittadini, e il progetto del Parco della Giustizia rappresenta un passo importante per il suo sviluppo e il miglioramento dei servizi legati alla giustizia nella regione. La realizzazione di questo progetto è un segnale tangibile dell'impegno del governo nel favorire lo sviluppo e il progresso in Italia.