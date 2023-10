Alzheimer Fest 2023: sabato 7 e domenica 8 ottobre a Giovinazzo la tappa pugliese dell'iniziativa

GIOVINAZZO - Mercoledì 4 ottobre, alle ore 10.30, si terrà a Bari, nella sala Di Jeso del palazzo della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro, 33), la conferenza stampa di presentazione della tappa dell’Alzheimer Fest, che si svolgerà sabato 7 e domenica 8 ottobre a Giovinazzo, dal 2015 “Città amica delle persone con demenza”.Introdurrà e modererà Maria Pia Cozzari, presidente di Anthropos, cooperativa sociale, organizzatrice della tappa giovinazzese dell’Alzheimer Fest.Interverranno: Rocco Palese (assessore alla Sanità della Regione Puglia), Michele Sollecito (sindaco di Giovinazzo) e Giancarlo Logroscino (professore ordinario di Neurologia presso l’Università di Bari).L’Alzheimer Fest è un’associazione di promozione sociale che ha come partner scientifico l’Aip, Associazione Italiana di Psicogeriatria; nasce da un’idea di Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera e attuale presidente dell’associazione, e Marco Trabucchi, già professore ordinario di Neuropsicofarmacologia presso l’Università di Roma Tor Vergata, specialista in psichiatria, attuale vicepresidente.Nel corso dell’Alzheimer Fest, tutti coloro che sono vicini alle persone affette da disturbi della cognitività si ritroveranno in un’atmosfera dominata dalla gioia dello stare insieme.L’Alzheimer Fest si caratterizzerà per un fitto e interessante calendario di eventi che si terranno nei principali luoghi di aggregazione della città di Giovinazzo, aperti a tutti, senza barriere di saperi e di esperienze. Inaugurazione sabato 7 ottobre alle ore 16. Il suo leitmotiv è: “La malattia non toglie la vita”.L’iniziativa in realtà non terminerà l’8 ottobre ma continuerà a essere una Comunità non solo virtuale (sito internet: www.alzheimerfest.com ), un raccordo, uno spazio per comunicare, proporre, decidere, un motore di testimonianza e di denuncia, quando necessario.