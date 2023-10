'Pedalata con i campioni': crociera della Gazzetta dello Sport a Bari, Bitonto e Giovinazzo

GIOVINAZZO - Si svolgerà domani, venerdì 20 ottobre, a partire dalle ore 9.00, la pedalata cicloturistica con i campioni organizzata dalla Gazzetta dello Sport con il coordinamento di Tommaso Depalma, consigliere del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per il progetto ‘Puglia meta del turismo sportivo’. Le città toccate dall’evento saranno Bari, Bitonto e Giovinazzo.Alle ore 09.00 sbarcherà al porto di Bari una nave da crociera organizzata dal quotidiano rosa con a bordo turisti appassionati di bicicletta. In testa alla carovana ci saranno due eccellenze del ciclismo: Paolo Bettini, due volte campione del mondo nel 2006 e nel 2007 e campione olimpico ad Atene 2004, e Maurizio Fondriest, campione del mondo nel 1988.Al porto di Bari, ad accogliere la carovana su due ruote, ci sarà l’assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli. A seguire, gli appassionati delle due ruote si avvieranno verso Bitonto dove arriveranno verso le 10.00. Ad accoglierli al Torrione ci sarà la vicesindaco, Marianna Legista. E dopo Bitonto sarà la volta di Giovinazzo dove sarà l’assessore allo Sport, Vincenza Serrone, a dare il benvenuto alla carovana in piazzale Leichardt, nelle vicinanze della Capitaneria di Porto.L’iniziativa di venerdì rientra nella strategia della Regione Puglia che attraverso il ruolo affidato a Depalma, intende trasformare la Puglia in una ‘ Bike Destination’ riconosciuta a livello mondiale mettendo insieme varie città del territorio e le società sportive. Il tutto si traduce in turismo esperienziale in bassa stagione, fruibilità dei luoghi da visitare e turismo slow.