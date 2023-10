Petruzzelli, di scena dall’11 al 15 ottobre il Tannhäuser di Wagner

BARI - Mercoledì 4 ottobre alle 19.00 nel foyer del Teatro Petruzzelli avrà luogo la Conversazione sull’Opera dedicata a Tannhäuser di Richard Wagner, a cura del musicologo Giorgio Pestelli. L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento posti.La prima di Tannhäuser andrà in scena al Teatro Petruzzelli mercoledì 11 ottobre alle 20.30, l’allestimento scenico dell’Hessisches Staatstheater Wiesbaden porta la firma di Uwe Eric Laufenberg, regista d’avanguardia, noto ed apprezzato dal pubblico esigente e qualificato del Festival di Bayreuth.Will Humburg dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro (preparato da Fabrizio Cassi), le scene sono di Rolf Glittenberg, i costumi di Marianne Glittenberg, il disegno luci di Andreas Frank. Regista collaboratore Silvia Gatto.A dar vita all’opera: Aaron Cawley (Tannhäuser 11, 13, 15 ottobre), Heiko Börner (Tannhäuser 14 ottobre), Young Doo Park (Herrmann), Betsy Horne (Elisabeth 11, 14 ottobre), Elena Bezgodkova (Elisabeth 13, 15 ottobre), Jordanka Milkova (Venere), Birger Radde (Wolfram von Eschenbach), Gustavo Quaresma (Walther von der Vogelweide), Marek Reichert (Biterolf), Paul Curievici (Heinrich der Schreiber), Mikhail Birvkov (Reinmar von Zweter), Donata-Alexandra Koch (Ein junger Hirte). Nymphen und Grazien: Guillermo De la Chica Lopez, Gabriele Ascani, Carlos Diaz, Sophia Wünsche, Abril Lucak.“Il pubblico del Teatro Petruzzelli – dichiara il sovrintendente Massimo Biscardi – in questi anni ci ha sempre dimostrato la sua competenza. È un attento osservatore, con un gusto ben delineato e quando si accomoda al suo posto, lo fa con aspettative precise. Ebbene, lo dico subito – chiarisce Biscardi- questo allestimento di Tannhäuser dell’Hessisches Staatstheater Wiesbaden non usa mezzi termini, né mezze misure. Si parla di Venere, dell’amore lussurioso, del conflitto fra anima e corpo, della ricerca di un equilibrio agognato fra fede e passione. Si indugia sulle forme, ci sono dei nudi in scena e non sono velati o edulcorati, sono dei nudi veri, come vero è il conflitto umano e wagneriano che l’opera tratta ed indaga. La fede in terra è rappresentata dalla Chiesa e la regia ha scelto di proiettare alcune immagini dei Papi, mettendo le loro espressioni solide e serie in contrasto con la fragilità e la fluidità dei danzatori presenti in scena. Ma soprattutto c’è la musica di Wagner e sarà la sua intensità che, sono certo, ci traghetterà senza alcun pregiudizio o sovrastruttura mentale, attraverso la visione di uno spettacolo che lascerà il segno. Una produzione all’altezza di quelle che nei grandi Teatri europei, ormai da tempo non fanno più scalpore, se non per la bellezza della musica e per la bravura degli interpreti”.Lo spettacolo sarà in replica venerdì 13 ottobre alle 20.30, sabato 14 ottobre alle 18.00 e domenica 15 ottobre alle 18.00. I biglietti sono in vendita al Botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it: 080.975.28.10.