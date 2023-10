Polignano a Mare, 'Ad Libitum': sabato 21 ottobre 2023 il Trio Gioconda De Vito inaugura i concerti di ottobre con un omaggio a Rachmaninov nel 150esimo anniversario della nascita

POLIGNANO A MARE (BA) - Un omaggio a Sergej Rachmaninov, considerato uno dei maggiori compositori e pianisti russi di sempre, apre la programmazione autunnale di Ad Libitum IX – La grande musica a Polignano. Al via sabato 21 ottobre la seconda parte della rassegna concertistica diretta da Maurizio Pellegrini, che fino a dicembre rende Polignano a Mare palcoscenico di sette appuntamenti con importanti musicali d’eccezione. - Un omaggio a Sergej Rachmaninov, considerato uno dei maggiori compositori e pianisti russi di sempre, apre la programmazione autunnale di Ad Libitum IX – La grande musica a Polignano. Al via sabato 21 ottobre la seconda parte della rassegna concertistica diretta da Maurizio Pellegrini, che fino a dicembre rende Polignano a Mare palcoscenico di sette appuntamenti con importanti musicali d’eccezione.





Alle 21 nella Chiesa Matrice S. Maria Assunta di Polignano si esibirà il Trio Gioconda De Vito, composto da Silvia Grasso al violino, Gaetano Simone al violoncello e Liubov Gromoglasova al pianoforte, già interpretem quest’ultima, delle suites per due pianoforti dello stesso compositore nell’edizione estiva di Ad Libitum in duo con la sorella Anastasia. Per l’occasione, il trio residente della Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca esegue i due trii elegiaci di Rachmaninov per omaggiarlo nel 150esimo anniversario della nascita.

"L’autunno di Ad Libitum ha da sempre un autentico taglio cameristico – le parole del direttore artistico di Ad Libitum, Maurizio Pellegrini – realizzato con il fondamentale supporto di Paolo Messa. La destagionalizzazione di cui Polignano ha tanto bisogno parte da una autentica consapevolezza della nostra identità culturale in un’ottica di sviluppo per quanti vivono questa città tutto l’anno e per quanti cercano un buon motivo per tornare a visitarla".

La rassegna prosegue poi sabato 28 ottobre con la Banda Osiris, che porta a Polignano il suo storico spettacolo Le dolenti note, un viaggio musical teatrale dove i quattro artisti si improvvisano improbabili – e provocatori - maestri per le nuove generazioni di musicisti.

Il concerto del Trio Gioconda De Vito prevede un ingresso con contributo all’attività concertistica di 5 euro, posto unico. Il biglietto per lo spettacolo della Banda Osiris ha invece un costo di 15 euro.

I biglietti per i singoli spettacoli si possono acquistare sul sito di Epos Teatro ( www.eposteatro.com ) oppure in loco a partire da 30 minuti prima dell’inizio del concerto, previa disponibilità dei posti.

Si avrà anche la possibilità di acquistare l’abbonamento che copre tutti gli spettacoli al costo di 30 euro durante gli eventi.