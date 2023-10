Presentato il Nodo Galattica a Tuglie: un faro di innovazione e crescita

GIULIA GRECO - Nella serata del 10 ottobre, presso la Biblioteca Comunale di Tuglie, è stato presentato con grande entusiasmo il Nodo Galattica, una sezione fondamentale del vasto progetto Galattica, organizzato da Regione Puglia, Arti (Agenzia Regionale per l'Innovazione e la Tecnologia), l'Unione Europea, il FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.Il Nodo Galattica è un iniziativa ambiziosa che mira a valorizzare il lavoro e le idee giovanili attraverso la collaborazione di vari comuni pugliesi. Tuglie, grazie alla sinergia tra l'Associazione Vivarch e l'agenzia per il lavoro Medeur, è diventato uno dei protagonisti di questo progetto, inaugurando un nuovo ufficio in Via Quarto. L'inaugurazione ufficiale dell'ufficio è avvenuta proprio durante la serata del 10 ottobre, segnando l'inizio di una nuova era per la comunità locale.Questo ufficio non è solo uno spazio fisico, ma un punto d'incontro e un luogo di contaminazione di idee. Coinvolge non solo l'ufficio stesso ma anche la biblioteca comunale, il frantoio ipogeo e il museo della radio, all'interno dei quali si svolgeranno corsi e incontri nel corso dei diciotto mesi previsti dal bando.Nel dettaglio, il progetto prevede l'organizzazione di 4 Jobs dai e 6 corsi. Il primo corso, in programma per il 16 ottobre, si concentrerà sull'innovazione sociale, mentre il secondo affronterà la storia del territorio e il terzo sarà dedicato alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).È degno di nota che questi laboratori saranno completamente gratuiti e aperti a tutti coloro che desiderano partecipare. Per prenotarsi, è sufficiente contattare il numero 3756769006 o recarsi direttamente presso l'ufficio di Via Quarto a Tuglie, che è aperto il mercoledì e il giovedì dalle ore 16:00 alle 20:00.La serata del 10 ottobre è stata resa ancora più speciale dalla presenza di importanti esponenti locali coinvolti in questo progetto. Tra di loro, Stefano Calò, socio di Vivarch Aps, la dott.ssa Silvia Romano, vicesindaco di Tuglie e Assessore alla cultura, e il dott. Barone dell'ente di formazione Medeur, hanno contribuito a enfatizzare l'importanza di questa iniziativa e a ispirare la comunità locale.Il Nodo Galattica a Tuglie è senza dubbio un faro di innovazione e crescita per la regione, un'iniziativa che unisce i giovani e valorizza il patrimonio culturale e territoriale. L'entusiasmo e l'impegno di tutti i partecipanti promettono di aprire nuove opportunità e orizzonti per la comunità locale.