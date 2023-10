Papa Francesco ha emesso un nuovo e accorato appello per la pace in Terra Santa durante il suo discorso dell'Angelus. Il Pontefice ha chiesto che si concedano spazi a Gaza per garantire gli aiuti umanitari e che gli ostaggi siano liberati immediatamente. Il Papa ha enfatizzato la necessità di fermare le ostilità, dichiarando: "Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Fermatevi, fratelli e sorelle. La guerra è sempre una sconfitta."Francesco ha sottolineato l'importanza di continuare a pregare per la difficile situazione in Palestina, in Israele e in altre regioni colpite dalla guerra. Ha anche espresso gratitudine per coloro che si sono uniti alla giornata di digiuno, preghiera e penitenza venerdì scorso, implorando la pace nel mondo.Nell'omelia della messa tenutasi in San Pietro al termine della prima sessione del Sinodo dei vescovi, il Papa ha invitato la Chiesa a sognare e ad essere un luogo di accoglienza, servizio e amore per tutti. Ha ricordato le vittime delle atrocità della guerra, i sofferenti migranti e coloro che vivono in povertà. Papa Francesco ha anche denunciato le promesse vuote che favoriscono lo sfruttamento e ha sottolineato l'importanza di agire per porre fine a tali ingiustizie.Questi appelli del Papa riflettono la sua preoccupazione costante per la pace e il benessere delle persone in tutto il mondo, specialmente in contesti di conflitto. La sua voce si erge come un richiamo universale alla compassione, alla solidarietà e alla pace.