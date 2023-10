Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso il desiderio di una cooperazione paritaria nel mondo durante la cerimonia di apertura del forum sulla Belt and Road Initiative (BRI) a Pechino. Questa affermazione sottolinea l'importanza di un legame più stretto tra la Russia e la Cina e il loro ruolo nell'arena internazionale.Il presidente Putin ha riconosciuto che, come la maggior parte dei paesi, la Russia e la Cina cercano un rapporto di cooperazione basato sull'uguaglianza. Questo è un segno di come le due nazioni abbiano cercato di superare le differenze storiche per costruire una relazione basata sulla fiducia reciproca.Un momento significativo del forum è stato il bilaterale tra il presidente Putin e il presidente cinese Xi Jinping, che ha sottolineato il successo della loro cooperazione. Xi Jinping ha dichiarato che i due paesi hanno rafforzato la fiducia politica reciproca e mantenuto un efficace coordinamento strategico. Inoltre, il volume degli scambi bilaterali ha raggiunto un livello record, avvicinandosi all'ambizioso obiettivo di 200 miliardi di dollari.Xi Jinping ha anche posto l'accento sulla necessità di sforzi congiunti per "salvaguardare l'equità internazionale" e la "giustizia". Questo sottolinea il ruolo della Russia e della Cina nel sostenere un sistema internazionale equo e basato sulla legge.La collaborazione tra Russia e Cina è diventata sempre più importante in un mondo in rapido cambiamento. Entrambe le nazioni hanno interessi comuni e sfide condivise, e il loro impegno a lavorare insieme indica un'importante evoluzione nelle dinamiche geopolitiche globali.Il forum sulla Belt and Road Initiative offre un'opportunità per ulteriori discussioni e progetti congiunti tra questi due giganti geopolitici, dimostrando che il dialogo e la cooperazione possono portare a un futuro più stabile e prospero per la regione e per il mondo.