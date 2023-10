Tensione in Medio Oriente: Guterres chiede una tregua umanitaria immediata

Il Segretario Generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha fatto un appello urgente per una tregua umanitaria immediata nella regione, affermando che gli attacchi di Hamas non dovrebbero portare a una "punizione collettiva" del popolo palestinese. Questa dichiarazione riflette la preoccupazione globale per la crescente escalation di violenza tra Israele e Gaza.L'escalation della tensione è evidente anche nelle azioni dell'esercito israeliano, che ha emesso un appello ai civili nella Striscia di Gaza per evacuare verso le zone meridionali. Questo sottolinea l'urgenza della situazione umanitaria nella regione.Ci sono anche relazioni inquietanti che indicano centinaia di morti in un ospedale di Gaza, con accuse incrociate di responsabilità tra le forze israeliane e palestinesi. Questi eventi mettono in evidenza l'enorme sofferenza della popolazione civile coinvolta in questo conflitto.Inoltre, la Giordania ha annullato un incontro pianificato tra il presidente statunitense Joe Biden, il presidente palestinese Mahmoud Abbas e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Il presidente Biden si è detto "indignato" per quanto sta accadendo a Gaza e ha chiesto chiarezza sulla situazione.Questa situazione in evoluzione richiede un'attenzione immediata da parte della comunità internazionale per cercare di porre fine alla violenza e di lavorare verso una soluzione pacifica in Medio Oriente.