Radio BlaBla Newtork, la street radio della nuova generazione

(In foto Lorenzo Lubrano e Serena Vinci)

Nata da un'idea di Maurizio Vinci, Radio BlaBla Newtork è la nuova street radio milanese che sta conquistando il pubblico dei giovani. Dal 1 luglio del 2020, le redini della radio sono passate a Serena Vinci, figlia di Maurizio, e Lorenzo Lubrano, laureato in Cattolica in Linguaggi dei media, e figlio di Francesco, che oggi ricopre la carica di direttore artistico. Dalla musica, passando per lo sport, Radio BlaBla Newtork è un’emittente che parla ai giovani con il motto «meno sbatti, più musica». Ecco cosa ci hanno raccontato.

Com'è nata l'idea della radio?

L'idea di RadioBlaBlaNetwork è nata nel 2007 da Maurizio Vinci che ha voluto avviare questo progetto in quanto grande appassionato di musica e di radio. Nel corso degli anni, la radio è sempre cresciuta, per poi fare il grande salto nel 2020 quando la Vinci's Group SRL ha deciso di acquisire i diritti dell'emittente. Da tre anni a questa parte la crescita di RadioBlaBlaNetwork è stata esponenziale.

Come selezionate i brani da inserire in programmazione?

Con il nuovo corso avvenuto nel 2020, è stato deciso di dare alla rotazione musicale giornaliera un determinato suono, urban-Pop.

Qual è il target dei vostri ascoltatori?

Il target dei nostri ascoltatori va dai 18 ai 50 anni.

All'interno di Bla Bla ci sono anche molti giovani appassionati di radio. Siete soddisfatti del loro percorso?

Assolutamente si. Abbiamo sempre strizzato l'occhio ad un pubblico giovane. Tra le novità del palinsensto della stagione 2023-2024 ci sono Chiara Caccioppoli con la trasmissione "Ora Zeta", Valeria Mauloni con "Di Tutto e un Pop" e Jacopo Vitelli con "Power Up".

Vi piacerebbe diventare una radio fm?

Non abbiamo mai preso in considerazione l'argomento perchè crediamo fortemente che il futuro sarà il digitale.





https://www.radioblablanetwork.net/blabla/