'X-scape experience on the road': due giorni di intrattenimento in piazza con la caccia al tesoro per le strade di Bari





BARI - Questo weekend arriva a Bari l’”X-scape experience on the road”, un gioco che fonde l’escape room e la caccia al tesoro in una forma di divertimento unica per famiglie e gruppi di amici ma anche per le aziende che scelgano di vivere un’esperienza costruttiva e formativa.L’evento, patrocinato dal Municipio I, mira alla valorizzazione e alla scoperta del territorio attraverso la dimensione ludica e il coinvolgimento di tutta la cittadinanza.L’appuntamento è per le giornate di domani, sabato 7, e domenica 8 ottobre, dalle ore 9 alle 19, in piazza Federico II di Svevia (Castello Svevo).I partecipanti avranno a disposizione 60 minuti per svelare il mistero nascosto tra le strade di Bari. Saranno guidati in questa avventura unica tramite un’app dedicata che li condurrà attraverso luoghi di interesse storico e culturale della città.Il biglietto di gioco è disponibile sia online (prenotazione su Experience Bari ) che in loco e include un kit di gioco da ritirare presso lo stand presente in piazza.Il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti parteciperà nel pomeriggio di domani.