'ResExtensa': il 7 e 8 ottobre al Teatro Abeliano Under&Over

BARI - Una gran festa per la danza. Per la prima volta in assoluto, le 4 compagnie under 35 riconosciute dal Ministero si ritrovano assieme, unite a maestri storici del panorama nazionale, con ospiti internazionali e musica dal vivo. ResExtensa – Centro di produzione Porta d’Oriente organizza una due giorni, dal titolo “Under e Over”, dedicata alle emozionanti proposte della danza, il 7 e 8 ottobre a Bari al Teatro Abeliano. Spettacoli serali, talk sulla poetica della danza, masterclass gratuite per danzatori spettatori, aperitivo con gli artisti.S’inizia il pomeriggio con le masterclass per danzatori professionisti o allievi a livello avanzato (ore 15.30 circa), offerte gratuitamente a chi la sera ricopre l’importante ruolo di spettatore, scoprendo così il segno e la visione di ben 7 coreografi differenti. Entrambe le sere (sabato alle 20.30 e domenica alle 19.30) è inoltre in programma una kermesse di danza che propone i giovanissimi più validi e riconosciuti del panorama nazionale assieme a nomi ormai affermati a livello internazionale.Dalla Francia arriva per la prima volta in Puglia, la danzatrice Juliette Morel in un delicato lavoro assieme alla musica dal vivo di Satoro Kita, da Milano la compagnia DanceHaus+ con coreografie di Matteo Bittante e Paola Lattanzi, per giungere alla proposta onirica di Lupa Maimone di Oltrenotte, all’energia esplosiva di Pablo Girolami (House of Ivona), al segno drammaturgico di Nyko Piscopo di Cornelia, all’intimità profonda di Roberta Ferrara e Equilibrio Dinamico.Con DanceHaus+, anche questo come ResExtensa Centro Nazionale di Produzione della Danza, si è avviata una florida collaborazione artistica e di buone pratiche, grazie a cui Matteo Bittante sarà presente a ogni attività per i due giorni di attività.Da segnalare inoltre, domenica 8 ottobre alle ore 18:15 circa, un prezioso momento di talk tra artisti, operatori e pubblico finalizzato a scoprire le mille domande insite nell’atto creativo e nella poetica del corpo. Questo importante incontro, organizzato in collaborazione con Gemma di Tullio, responsabile danza del Teatro Pubblico Pugliese, già all’attenzione nazionale, sarà propedeutico per un importante incontro nazionale in primavera.Le compagnie under 35 sono: la pugliese Equilibrio Dinamico, House of Ivona dal Friuli Venezia Giulia, Oltrenotte dalla Sardegna e Cornelia dalla Campania.“Sono molto felice di questo incontro che permette per la prima volta alle quattro realtà giovanili più importanti d’Italia di incontrarsi e confrontarsi, non solo tra di loro, ma anche con grandi nomi della scena internazionale - spiega Elisa Barucchieri, fondatrice di ResExtensa -. La generosità di tutti nell’offrire anche masterclass, e nel volere un momento di confronto e incontro sul tema della danza e delle ‘nuove/giovani’ proposte è entusiasmante. Inoltre in questi due giorni, grazie a eccezionali docenti e belle collaborazioni, abbiamo l’opportunità di ospitare anche docenti e allievi dei Licei Coreutici De Nittis-Pascali di Bari e Leonardo da Vinci di Bisceglie, che seguiranno le lezioni e gli spettacoli, per una full immersion con tutta la filiera creativa e professionale della danza, dallo studio alla professionalità, per rafforzare un pochino la via che li possa portare alla realizzazione dei loro sogni. Penso che questi due giorni siano una grandissima occasione sia per il pubblico che per i danzatori, e una enorme occasione persa per chi, danzando o amando la danza, non viene!”.