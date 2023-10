Tragedia sfiorata a Molfetta: professoressa salva studente che rischia soffocamento

MOLFETTA - Una tragedia è stata fortunatamente evitata ieri al Liceo Scientifico O.S.A "Rita Levi Montalcini" di Molfetta, grazie alla pronta e coraggiosa azione di una professoressa. La docente è intervenuta in modo tempestivo per salvare un giovane studente che rischiava di soffocare dopo aver ingerito una patatina troppo velocemente.La situazione è diventata critica quando l'alunno ha inavvertitamente ingoiato la patatina in modo così rapido che ha perso la capacità di respirare. La professoressa si è immediatamente resa conto della gravità della situazione e ha agito con decisione per evitare una tragedia.La docente ha seguito nei mesi scorsi un corso dedicato alle manovre salvavita, il che le ha fornito le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza come questa. Il suo intervento rapido e competente ha permesso di riportare il giovane studente alla normalità, ripristinando la sua capacità di respirare.Questa storia ci ricorda l'importanza di essere preparati per situazioni di emergenza, anche nelle scuole. Il coraggio e la prontezza di spiriti come la professoressa dimostrano quanto il personale scolastico possa fare la differenza nella vita degli studenti, non solo nell'ambito dell'istruzione, ma anche in situazioni di emergenza che richiedono interventi tempestivi. La professoressa ha dimostrato di essere un vero eroe, salvando una vita e impedendo che una tragedia si verificasse all'interno della scuola.