Rfi: arriva la nuova stazione Taranto Nasisi

TARANTO - La Giunta regionale ha espresso parere favorevole per il progetto definitivo della linea Taranto-Brindisi - Nuova Stazione di Taranto Nasisi di competenza di Rete Ferroviaria Italiana spa. Un progetto costato 34 milioni di euro.Con questa opera recupereremo l’ex stazione ferroviaria di Taranto Nasisi posta sulla linea Taranto-Brindisi, fra le stazioni di Taranto e Monteiasi-Montemesola, e prossima al quartiere Paolo VI di Taranto, e la creazione di un terminal intermodale ferro-gomma con annessa area di parcheggio.Doteremo la nuova stazione di tre nuovi binari costituiti da 250 metri con un efficiente impianto di trazione elettrica, con modifica e miglioramento degli apparati di sicurezza esistenti e della telecomunicazione per un costante e corretto servizio informazione ai viaggiatori.Inoltre, da questi fondi, costruiremo uno spazio al chiuso che servirà come sala d'attesa per l'utenza , oltre alla costruzione di due marciapiedi con relative pensiline e un nuovo sottopasso viaggiatori che li collegherà.Come evidenzia il Presidente Emiliano e l'Assessore ai Trasporti Maurodinoia, questa importante riqualificazione di impianti ferroviari dismessi, permetterà ai tanti lavoratori, studenti e viaggiatori della provincia di Taranto di usufruire di un' infrastruttura ferroviaria moderna e sicura oltre a nuovi servizi di trasporto ferro-gomma per collegare la periferia al centro.